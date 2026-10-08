Se buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio en Tortosa (Tarragona) a cambio de cuidar animales de granja y una finca ecológica de 400 olivos

Los dueños de una finca ecológica con 400 olivos y una granja de animales han publicado una oferta de trabajo en la que solicitan voluntarios para cuidar de perros que viven en este refugio. A cambio, los dueños de esta gran parcela ofrecen comida y alojamiento gratis durante los dos meses, de octubre a noviembre, que fija la oferta como el periodo de tiempo en el que se desarrollará esta actividad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la oferta de trabajo en la que se da alojamiento y comida gratis.

Un refugio para animales y finca ecológica que cuenta con 400 olivos busca voluntarios. Este lugar está situado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Tortosa, situada en la provincia de Tarragona. Los dueños del lugar, que son una familia de italianos, ofrecen alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar a los perros y otros animales abandonados que forman parte de una granja en la que sólo se usa la energía solar y el agua natural, donde, según aclaran en el anuncio, se puede contar con una hermosa vista del Delta del Ebro y la paz de un lugar único.

Ofrecen comida y alojamiento gratis

«Buscamos voluntarios que quieran vivir aquí por un mínimo de dos meses. Es imprescindible experiencia con perros y hablar español», se puede leer en el encabezado del anuncio que se ha publicado en la página web Workaway. «El aspecto fundamental es amar a los animales y respetarlos; vivimos alrededor de las 24 horas rodeados de perros de diferentes tamaños y carácter, por lo que un huésped debe aceptar patas, besos y pelos en todas partes», informan.

«Somos una familia de italianos que viven en España desde hace 9 años y hemos construido un refugio para perros en nuestra finca año tras año», comienzan diciendo los dueños del lugar en el anuncio publicado en una página web de búsqueda de empleo. «Nuestra principal actividad es cuidar los perros; por esto es necesario que nuestros huéspedes estén acostumbrados a vivir con perros», cuentan.

«Además de este gran compromiso, también tenemos 2 hectáreas de olivos para cultivar de forma completamente orgánica y muchos pequeños trabajos por hacer todos los días, como reemplazar las paredes de la finca, cortar césped, cultivar hortalizas y otros», indican en un anuncio en el que informan que la finca no tiene ni electricidad ni agua para generar un «impacto cero» en el medio ambiente.

Los huéspedes de esta finca también informan que «vivimos muy aislados» y que «se necesita conocer la zona para orientarse». «Vivimos a unos 15 km de los centros urbanos, en medio de la naturaleza no contaminada, en una zona aún muy rústica y, por lo tanto, debemos adaptarnos a las necesidades del lugar. Por otro lado, podemos disfrutar de una hermosa vista del Delta del Ebro y la paz de un lugar único», dicen en el anuncio.