Aunque Carrefour es conocido y visitado principalmente por su sección de alimentación y hogar, en su sección de moda se pueden encontrar también artículos muy interesantes que incluso se convierten en un éxito de ventas. Hoy te mostramos el jersey de Carrefour que está arrasando en ventas gracias a su diseño y su comodidad, además del fantástico precio que tiene.

Ahora que estamos comenzando ya la época de frío, en los próximos meses necesitaremos prendas de abrigo como pueden ser jerseys, chaquetas, abrigos, gabardinas… protegerse del frío es importante, y si además lo puedes hacer con una prenda que sea tendencia… ¡mucho mejor!.

El jersey de Carrefour que necesitas en tu armario

Nos referimos al Jersey con cuello vuelto de Mujer Mery Turiel para TEX, que tiene un precio de 18€ y es de manga larga y con un cuello vuelto moderno y muy bonito. Pertenece a la colección de Mery Turiel para TEX y está fabricado en poliester 53%, acrílico 45% y lana 2%.

En color blanco, combina prácticamente con todo y te irá perfecto tanto para ponerlo con vaqueros como con prendas más de vestir, no tan casuales. Este jersey de Carrefour es de caída larga y proporciona muchísimo estilo, ideal para ir a la moda sin permitir que el frío te afecte.

En cuanto sus cuidados, es recomendable lavarlo a máquina en un programa con un máximo de 30º de temperatura, no lavar con lejía, no lavar en seco, no meter en la secadora y planchar a baja temperatura.

Si este invierno quieres tener una prenda versátil que te puedas poner prácticamente en cualquier ocasión, este jersey de Carrefour sin duda es una de tus mejores opciones. Bueno, bonito, barato, cómodo… difícilmente podrás encontrar otro jersey que tenga tanto que ofrecerte, ¡se convertirá en tu gran aliado en los próximos meses de frío!.