Comprar una vivienda es la decisión económica más importante para muchas personas o familias a lo largo de su vida. Pero poder comprarse una casa se ha puesto cada vez más difícil por la subida de los precios, que dificultan el ahorro a los hogares y condenan a los jóvenes, que ven como los salarios no suben en la misma proporción. Al tratarse de cantidades de dinero muy importantes, lo normal es que para comprar una vivienda haya que recurrir a un banco y a una hipoteca.

Para pedir un crédito al banco hay que tener alrededor del 30% del coste total de la vivienda, puesto que al 20% que se debe tener ahorrado de entrada hay que añadir un colchón para los gastos administrativos. El problema es que cada vez hay menos gente que tiene esos ahorros para dar la temible entrada para adquirir la casa.

En primer lugar, hay que tener en cuenta antes de lanzarse a la compra de una vivienda cuánto es necesario que ahorremos. Hay que insistir en que necesitamos el 20% del coste de la casa para pedir una hipoteca del 80% del precio total. Pero no sólo eso. Como hemos dicho, es necesario contar con los gastos administrativos de la operación, que suelen rondar el 13% del coste total.

¿Cómo ahorrar para comprar una casa?

Lo mejor es ser una hormiguita e ir ahorrando día a día. ¿Cómo? Pues la manera más simple es también la que a la larga resulta más efectiva: abre una cuenta bancaria y separa en esa cuenta una cantidad mensual que puedas sostener en el tiempo. Cuidado:lo mejor es que de esa cuenta no tengas una tarjeta para evitar tentaciones.

Además, otro buen consejo a seguir es que del dinero que tengas ahorrado puedas abrir una cuenta de ahorro o un depósito bancario para que cada mes o trimestralmente ingreses un dinero extra. Los bancos tradicionales españoles han tardado en remunerar los depósitos pero hay opciones en la banca digital.

De esta manera, podrás alcanzar más fácil el ahorro necesario para la compra de la casa, que es el 30% o algo más. Pero, ¿se puede comprar una casa sin ahorros? Lo cierto es que no es fácil, pero sí es posible. Vamos a ver algunas opciones.

Comprar una casa de banco

Posiblemente una de las formas más accesibles de conseguir una vivienda cuando no tenemos los ahorros suficientes es dirigirse a un banco y preguntar por las ofertas que tienen las entidades de viviendas. Algunos bancos tienen viviendas en propiedad, de la época de la crisis, y suelen ofrecer mejores condiciones económicas para la adquisición de sus viviendas.

Tantas ventajas ofrecen que, en algunas ocasiones, es posible hasta que el banco ofrezca una hipoteca por el 100% del coste del inmueble, algo impensable para cualquier otra operación. Por eso, esta es una de las formas más sencillas de comprar una casa sin ahorros.

¿Alquiler con opción a compra?

Otra opción para los que no tienen ahorros de conseguir comprar una vivienda e independizarse es la modalidad del alquiler con opción a compra. El mecanismo es sencillo: cada mes que pagas el alquiler del piso estás pagando una parte del coste de la vivienda.

Pero no todo es tan fácil. Porque, en primer lugar, no todo el importe abonado cada mes en forma de alquiler se descuenta luego del precio de la casa si decides comprarla. Además, en segundo lugar, lo más probable es que sea necesario pagar una entrada, que puede ser entre el 5% y el 10% del valor total de la vivienda.

Y, en tercer lugar, no se debe olvidar que el alquiler con opción a compra suelen tener una fecha tope en la que debes decidir si compras o no la casa. Si no lo haces, pierdes todo el dinero que hayas aportado mes a mes a la compra de la vivienda. Por eso, los expertos aseguran que esta opción no es la mejor para comprar una vivienda sin ahorros.

Ayuda de la familia

Otra opción, más recomendable, para comprar una vivienda sin ahorros es pedir la ayuda de la familia. Con la figura del avalista, o mediante un préstamo sin intereses, sería posible conseguir una vivienda si no tienes los ahorros necesarios.