Bruselas suaviza al 7% la reducción del consumo de gas para España pero podrá imponer cortes obligatorios

Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) cerraron un acuerdo político este martes sobre un plan para reducir el consumo de gas con vistas al invierno, ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia. De esta forma, ha suavizado hasta el 7% el recorte en el consumo impuesto por Bruselas a países como España y Portugal, que mostraban reticencias a este plan.

En un esfuerzo por aumentar la seguridad del suministro energético de la UE, los estados miembros llegaron hoy a un acuerdo político sobre una reducción voluntaria de la demanda de gas natural en un 15 % este invierno. El reglamento del Consejo también prevé la posibilidad de activar una ‘alerta de la Unión’ sobre la seguridad del suministro, en cuyo caso la reducción de la demanda de gas sería obligatoria. El objetivo de la reducción de la demanda de gas es ahorrar antes del invierno para prepararse para posibles interrupciones en el suministro de gas de Rusia , que utiliza continuamente los suministros de energía como arma.

«No ha sido una misión imposible. Los ministros han alcanzado un acuerdo político sobre la reducción de la demanda de gas, de cara al próximo invierno», informó la presidencia del Consejo de la UE, en manos de la República Checa este semestre. Muchos de los titulares europeos, incluida la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, se mostraron optimistas a su llegada al Consejo extraordinario hoy sobre la posibilidad de alcanzar un pacto y recalcaron la importancia de mostrar «unidad» en la UE frente al chantaje energético de Moscú.

Los estados miembros acordaron reducir su demanda de gas en un 15% en comparación con su consumo promedio en los últimos cinco años, entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 , con medidas de su propia elección.

Si bien todos los países de la UE harán todo lo posible para cumplir con las reducciones, el Consejo especificó algunas exenciones y posibilidades para solicitar una excepción al objetivo de reducción obligatorio, para reflejar las situaciones particulares de los estados miembros y garantizar que las reducciones de gas sean efectivas en aumentar la seguridad del suministro en la UE.

El Consejo acordó que los estados miembros que no están interconectados con las redes de gas de otros estados miembros están exentos de las reducciones de gas obligatorias, ya que no podrían liberar volúmenes significativos de gas de tubería en beneficio de otros estados miembros. Los estados miembros cuyas redes eléctricas no están sincronizadas con el sistema eléctrico europeo y dependen en gran medida del gas para la producción de electricidad también están exentos, a fin de evitar el riesgo de una crisis de suministro eléctrico.

Los estados miembros pueden solicitar una excepción para adaptar sus obligaciones de reducción de la demanda si tienen interconexiones limitadas con otros estados miembros y pueden demostrar que sus capacidades de exportación de interconectores o su infraestructura nacional de GNL se utilizan para redirigir gas a otros estados miembros al máximo.

Los Estados miembros también pueden solicitar una excepción si han superado sus objetivos de llenado de almacenamiento de gas, si dependen en gran medida del gas como materia prima para industrias críticas o si su consumo de gas ha aumentado al menos un 8 % en el último año en comparación con la media. de los últimos cinco años.

Los estados miembros acordaron aumentar el papel del Consejo en la activación de una ‘alerta de la Unión’. La alerta se activaría mediante una decisión de ejecución del Consejo, a propuesta de la Comisión. La Comisión presentará una propuesta para activar una «alerta de la Unión» en caso de riesgo sustancial de escasez grave de gas o de demanda de gas excepcionalmente elevada, o si cinco o más Estados miembros que hayan declarado una alerta a nivel nacional solicitan a la Comisión que hazlo

Al elegir las medidas de reducción de la demanda, los estados miembros acordaron que deberían priorizar las medidas que no afecten a los clientes protegidos, como los hogares y los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad, como las entidades críticas, la atención médica y la defensa. Las posibles medidas incluyen la reducción del consumo de gas en el sector de la electricidad, medidas para fomentar el cambio de combustible en la industria, campañas nacionales de sensibilización, obligaciones específicas para reducir la calefacción y la refrigeración y medidas basadas en el mercado, como subastas entre empresas.

Los estados miembros actualizarán sus planes nacionales de emergencia que establecen las medidas de reducción de la demanda que están planeando e informarán periódicamente a la Comisión sobre el avance de sus planes. El reglamento es una medida excepcional y extraordinaria, prevista por un tiempo limitado. Por lo tanto, se aplicará durante un año y la Comisión llevará a cabo una revisión para considerar su extensión a la luz de la situación general del suministro de gas en la UE, para mayo de 2023.