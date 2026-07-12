Bronca en RTVE: la plantilla acusa a la cúpula de utilizar «la motosierra» contra los consejos de informativos

Nueva bronca en RTVE entre los representantes de la plantilla y la cúpula de la cadena pública, presidida por José Pablo López. La decisión de la dirección de seguir adelante con un expediente disciplinario contra siete de los nueve miembros del Consejo de Informativos de RNE, pese a que la comisión interna pertinente —la Comisión de Acoso Psicológico— rechazase que las acusaciones contra esos siete empleados fueran ciertas, ha levantado una nueva batalla entre la plantilla y la cúpula de la Corporación.

Comisiones Obreras, enfrentado a la dirección de la cadena, ha acusado a López de utilizar con esos siete trabajadores la misma «motosierra» que ha amenazado con usar Vox en RTVE si llegan al Gobierno.

«El presidente JP ha incoado expedientes disciplinarios contra siete de los nueve miembros del Consejo de Informativos de RNE. Al parecer, los otros dos no han despertado el mismo interés sancionador», dice el sindicato en una nota interna.

«¿El motivo? —se pregunta el sindicato— Haber emitido dos informes sobre el programa 24 Horas que, sencillamente, no han sido del agrado de la dirección del programa ni, por lo visto, del propio presidente, para quien las críticas profesionales parecen ser un género especialmente incómodo».

«Desde 2013, con un Gobierno del PP y siendo presidente de RTVE Leopoldo González-Echenique, no se recordaba un ataque de estas características contra la actividad de un Consejo de Informativos», subraya CCOO.

La situación es tan grave que hasta UGT, sindicato más representativo en RTVE y defensor a ultranza de la cúpula actual, también se ha visto obligado a lanzar una nota en la que pide que los expedientes a sus siete compañeros se paren. Califica la medida de «extrema y peligrosa».

Las críticas a la cúpula han llegado incluso desde Reporteros sin Fronteras. En un mensaje en sus redes sociales, la organización ha denunciado que expedientar «individualmente a los miembros de un órgano que vela por la independencia de un medio público, debido a un supuesto acoso psicológico que la comisión competente ha desestimado, es extraordinariamente preocupante. Vigilaremos de cerca este caso tan grave e insólito».

El Consejo de Informativos de RNE ha recibido también el apoyo del resto de consejos de informativos de la cadena pública. «Los desencuentros no se pueden convertir en expedientes disciplinarios», han dicho en una nota conjunta.

La batalla planteada ha obligado también a la dirección de RTVE a publicar un comunicado en el que asegura que «nadie goza de impunidad». Según RTVE, los expedientes individuales abiertos por las denuncias de los otros dos miembros del Consejo de Informativos de RNE «no responden a una decisión arbitraria, sino a la obligación legal de actuar ante denuncias graves y de distinta naturaleza».

Los consejos de informativos de TVE y RNE se han convertido prácticamente en la única oposición interna a la cúpula de la cadena, que goza de las máximas competencias nunca permitidas gracias al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Consejo de Informativos de TVE ha realizado graves acusaciones contra programas como Mañaneros o Malas Lenguas, lo que ha provocado que desde la dirección se les critique públicamente —a través de Roberto Lakidain, alto cargo de la Corporación— y se le reclame incluso la dimisión por querer hacer una encuesta para ver opciones de protesta contra estos programas. Una encuesta que finalmente la dirección no facilitó.

En la nota, RTVE advierte a estos consejos de informativos que «preserven el fin para el que fueron creados».