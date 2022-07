El bolso más veraniego de Furla vuela de El Corte Inglés por su descuento del 40%

Estamos ahora en rebajas de modo que no habrá un mejor momento para que puedas disfrutar de los mejores precios no sólo en moda sino también en accesorios y complementos, y uno de lo que no nos puede faltar es el bolso, que además todas las mujeres suelen cambiar cuando es temporada de verano de modo que si estás buscando un modelo que marque tendencia y que tenga ahora un buen precio, nada como hacerte ahora con el bolso más veraniego de Furla y que está «volando» de El Corte Inglés por su descuento del 40%. ¡No puedes dejarlo escapar!.

El bolso Furla rebajado en El Corte Inglés

Furla es como ya debes saber, una de las mejores firmas de moda italiana en lo que respecta a accesorios y complementos, especialmente aquellos elaborados en piel y en el caso de que te gusten sus bolsos, no vas a poder resistir la tentación de hacerte con el que mejor descuento tiene actualmente en las rebajas de El Corte Inglés.

Se trata del modelo de bolso shopper XL Kenzia en amarillo con estampado de hojas. Un bolso que suele tener un precio de casi 300 euros, pero que cuenta ahora con un descuento del 40% en El Corte Inglés de modo que puede ser tuyo por 177 euros.

Este es un bolso ideal para llevar por la ciudad, o por el lugar en el que estés de vacaciones y en el que te cabrá de todo. Gracias a su tamaño XL (tiene unas medidas de 15 cm de ancho x 43 cm de fondo y 31 cm de alto), podrás meter todo lo necesario para que si sales a comer o de compras no te falte de nada. Desde el monedero, a las gafas de sol, el móvil, las llaves y hasta un gorro para protegerte del sol o un protector solar que aplicarte cada dos por tres.

Un bolso que ha sido elaborado en piel pero también en poliéster. El interior es precisamente de este material para que sea más resistente y duradero. Su estampado de hojas fantasía y su color amarillo, lo convierte en el modelo perfecto para combinarlo con cualquier look de día que lleves este verano: desde unos simples jeans y un top blanco por ejemplo o un vestido midi o corto.

Y en el caso de que lo veas tal vez demasiado llamativo para ti, no te preocupes. El mismo modelo Kenzia XL de Furla se encuentra también en color blanco y negro, y con el precio rebajado.