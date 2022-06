Blackstone compra la productora de la serie Los Borbones, estrenada por Atresmedia

Blackstone, la mayor sociedad de inversión del mundo, ha adquirido Exile Content Studio, la productora de contenidos en español creadora de la serie Los Borbones: una familia real, estrenada el martes por Atresmedia y dirigida por Ana Pastor y Aitor Gabilondo.

El fondo estadounidense ha llevado a cabo la operación a través de Candle Media, la empresa fundada el pasado año en Los Ángeles (California) por dos exjecutivos de Disney, Tom Stagss y Kevin Mayer, y financiada por Blackstone.

Las compañías, que comunicaron el acuerdo de compra la pasada semana, no han hecho público el importe de la operación. En los últimos meses, Candle Media ha comprado varias empresas de producción de contenidos de todo tipo, en una clara estrategia dirigida por Blackstone para competir con las plataformas de entretenimiento.

Pocos días antes de la compra de Exile Content Studio, la compañía de Blackstone adquirió la estadounidense ATTN, por 100 millones de dólares, dedicada a la exhibición de contenidos producidos en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook.

El pasado año Candle Media se hizo con la empresa estadounidense de contenidos centrados en la mujer Hello Sunshine, creada por Reese Witherspoon, la actriz más rica del planeta, según Forbes, ganadora de un Oscar por ‘En la cuerda floja’. Según publicó The Wall Street Journal, Blackstone habría pagado cerca de 450 millones de dólares por la mitad del capital de Hello Sunshine.

El pasado mes de noviembre compró la productora internacional Moonbug Entertainment, con sede en Londres y oficinas también en Los Ángeles, de contenidos infantiles, en una operación que Bloomberg valoró en 3.000 millones de dólares.

Exile Content Studio, con oficinas en Miami, México y Madrid, fue fundada en 2018 por el exdirector de contenidos de Televisa, Isaac Lee. La compañía produce series para televisión en español, y también series de podcast, un formato renovado y que ha tomado fuerte impulso como fuente de entretenimiento en los últimos tiempos.

Entre otras series de Exile se encuentran la documental ‘Un sueño real’, sobre el Real Madrid; la mexicana ‘Todo va a estar bien’; o ‘Sonido bestial’, sobre el músico y narco Larry Landa.

Los Borbones: una familia real, estrenada ayer martes en La Sexta y en Atresplayer Premium, es una serie documental de seis capítulos de cincuenta minutos, sobre la historia reciente de la Corona española, centrada en el reinado de Juan Carlos.