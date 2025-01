La bebida cargada de proteínas que triunfa en Mercadona y recomiendan todos los nutricionistas

Mercadona siempre ha destacado por escuchar las opiniones de sus clientes, y esta vez no ha sido diferente. La bebida de soja con café sin azúcares añadidos Hacendado es un claro ejemplo de cómo la innovación puede transformar un producto cotidiano en un éxito rotundo. Con una receta renovada que incluye más cantidad de soja, un extracto de café mejorado y la eliminación del azúcar, este producto ha conquistado a consumidores preocupados por su salud y nutricionistas que la recomiendan por su alto contenido en proteínas y bajo aporte calórico.

Para quienes buscan alternativas vegetales al clásico café con leche, esta bebida de soja con sabor a café es una opción ideal. Con una textura cremosa y un sabor equilibrado, se puede consumir sola, caliente o fría, o utilizar como base para preparar recetas más elaboradas, como smoothies o frappés. Además, su práctico formato de brick de 1 litro facilita su uso diario, mientras que el pack de seis litros por 7,50 euros es perfecto para quienes no quieren quedarse sin esta deliciosa opción en casa. Sin embargo, no sólo destaca por su precio o por su versatilidad. Su perfil nutricional es también destacable. Cada 100 ml de esta bebida aportan 3 gramos de proteína, un aporte significativo que la convierte en una opción ideal para incluir en dietas que priorizan el consumo de proteínas, como las de personas activas, deportistas o simplemente quienes buscan mantener una alimentación equilibrada.

La bebida de Mercadona que recomiendan los nutricionistas

Una de las características más destacadas de esta bebida es su composición mejorada. Al eliminar los azúcares añadidos, se convierte en una opción mucho más saludable en comparación con otras bebidas similares en el mercado. Además, al aumentar la cantidad de soja, no sólo se ha mejorado el sabor, sino también el valor nutricional del producto, reforzando su contenido en proteínas.

El extracto de café también ha sido renovado, ofreciendo un sabor más auténtico y natural. Esto no solo la hace deliciosa, sino que también garantiza que quienes buscan una alternativa más ligera al café tradicional puedan disfrutarla sin comprometer el sabor.

Beneficios de incluir esta bebida en tu dieta

Optar por la bebida de soja con café sin azúcares añadidos Hacendado no solo es una decisión saludable, sino también práctica. Sus principales beneficios incluyen:

Alto contenido en proteínas: gracias a sus 3 gramos de proteína por cada 100 ml, es ideal para quienes buscan alternativas proteicas para complementar su dieta.

gracias a sus 3 gramos de proteína por cada 100 ml, es ideal para quienes buscan alternativas proteicas para complementar su dieta. Apta para veganos: al estar elaborada a base de soja, esta bebida es 100% vegetal y no contiene ingredientes de origen animal.

al estar elaborada a base de soja, esta bebida es 100% vegetal y no contiene ingredientes de origen animal. Sin azúcares añadidos: perfecta para mantener niveles estables de azúcar en sangre y para quienes buscan controlar su ingesta calórica diaria.

perfecta para mantener niveles estables de azúcar en sangre y para quienes buscan controlar su ingesta calórica diaria. Versatilidad en la cocina : su sabor suave la hace ideal para tomar sola o como base para recetas creativas.

: su sabor suave la hace ideal para tomar sola o como base para recetas creativas. Formato práctico y económico: disponible en brick de 1 litro y en pack de seis litros por un precio muy competitivo.

¿Cómo incorporar esta bebida a tu rutina?

La bebida de soja con café es extremadamente versátil y puede convertirse en un elemento clave en tu día a día. Puedes tomarla como parte de tu desayuno, acompañándola con cereales o tostadas integrales. También es ideal para la merienda, combinándola con frutos secos o frutas frescas para una opción equilibrada y saciante. O puedes tomarla también a modo de café que tomas tras la comida.

De hecho, si eres amante del café, puedes utilizar esta bebida para preparar un café con leche vegetal perfecto, aportando un toque cremoso y con un sabor a café natural. Para los días más calurosos, prueba a preparar un frappé casero mezclándola con hielo y un poco de canela o cacao en polvo.

Opiniones de quienes ya la han probado

Los clientes de Mercadona no han tardado en expresar su entusiasmo por este producto en redes sociales y foros de alimentación saludable. Comentarios como «¡Es mi bebida favorita para el desayuno!» o «Desde que la probé, no he vuelto a las bebidas vegetales tradicionales» reflejan el éxito rotundo de esta opción. Además, los nutricionistas han destacado su equilibrio entre sabor y valor nutricional, convirtiéndola en una recomendación habitual para sus pacientes. Uno de los expertos que la ha recomendado ha sido Alex Yáñez, nutricionista y entrenador que en un post de Instagram hace poco dijo de ella que era: «…buena opción sin azúcares añadidos y con vitaminas y minerales muy interesantes en dietas veganas, vegetarianas e incluso para todo el mundo».

La bebida de soja con café sin azúcares añadidos Hacendado está disponible en la sección de bebidas vegetales de Mercadona. Su precio accesible, tanto en el formato individual como en el pack de seis litros, la hace una opción perfecta para incluir en tu lista de compras. El litro cuesta 1,05 euros y el brick cuesta 7,50 euros.

Si aún no la has probado, esta bebida promete convertirse en tu aliada para mantener una dieta rica en proteínas, saludable y deliciosa. ¡Atrévete a incluirla en tu día a día y disfruta de todo lo que puede ofrecer!.