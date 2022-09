El baño siempre limpio: Lidl inventa el producto para acabar para siempre con las manchas de jabón

Una de las cosas a las que más nos hemos acostumbrado debido a la pandemia por Covid, es al lavado de manos con agua y jabón de manera casi constante. No es que antes no lo hiciéramos pero seguro que no tantas veces como ahora. Algo que se sigue recomendando y aunque tener las manos limpias es esencial, es el baño el que sufre las consecuencias ya que todo queda lleno de gotas y también de rastros de jabón. Por suerte podemos encontrar soluciones para mantener el baño siempre limpio y una de las más exitosas la tenéis en Lidl que ha inventado el producto para acabar para siempre con las manchas de jabón.

El invento de Lidl para el baño que es un «top» ventas

Si quieres que tu baño esté libre de manchas de agua y jabón, nada como elegir el producto de Lidl que es ya un éxito de ventas. Una novedad de estos supermercados que cuenta además con un diseño que hace que sea perfecto no sólo para ejercer la función que tiene sino que todos sus clientes resaltan que es también muy decorativo.

El producto en cuestión, no es otro que el dispensador eléctrico de jabón que además no necesita que lo toquemos para proporcionarnos jabón. Todo lo que tenemos que hacer es llenarlo de jabón (también le puedes poner detergente o gel desinfectante) y encenderlo para que el sensor detecte cuando acercamos la mano y con ello que pueda caer el líquido.

Un dispensador 100% higiénico que cuenta además en la parte superior con una pantalla LCD en el que podemos ver como queda indicado el nivel de jabón que tiene, la cantidad dispensada y el nivel de batería. Incluye también una función de vaciado para eliminar los restos de jabón y de este modo que no quede sucio por dentro o que podamos rellenarlo con un jabón distinto al que tenía.

Con unas medidas de 13 x 8,5 x 18,3 cm y capacidad para 300 ml de jabón, detergente o gel, este dispensador es el nuevo éxito de Lidl. Su diseño es perfecto además para que lo coloquemos junto al grifo sin que ocupe mucho espacio. Está hecho de silicona y funciona con pilas que vienen incluídas.

Si deseas comprarlo no tardes en ir a por él ya que comienza a agotarse en muchas de las tiendas de Lidl aunque también está a la venta online. Su precio es de 11,99 euros.