La política de Bankinter, la entidad dirigida por Gloria Ortiz, raya el acoso cuando se trata del cobro de deudas de sus clientes. El banco ha contratado los servicios de la empresa de recobros B2 Impact que ha llegado a efectuar hasta 70 llamadas telefónicas a un cliente en sólo 10 días por una deuda de 85 euros.

Además, los clientes tienen que soportar recibir decenas de mensajes de texto en los que se indica: «Solucione hoy mismo la incidencia en su cuenta con Bankinter… puede pagar ahora de forma ágil».

Esto es lo que le ha pasado a varios usuarios de Bankinter que tienen, como decimos, una deuda de menos de 100 euros, y que están recibiendo esa fortísima presión por parte de la empresa B2 Impact, que es la compañía responsable de solicitar los cargos pendientes de este banco.

Quejas de clientes de Bankinter

Como consecuencia de ello, varios clientes de Bankinter han mostrado su descontento a OKDIARIO por el acoso constante por parte de B2 Impact durante este mismo mes, en el que muchos no han tenido ni tiempo de poner al día esos pequeños pagos. Llama especial atención el caso de un cliente de Bankinter que ha llegado a recibir más de 70 llamadas a lo largo de 10 días, algunas realizadas en intervalos que no llegan a los dos minutos, además de recibir números mensajes de texto solicitando este cobro.

Este diario se ha puesto en contacto con B2 Impact, para conocer si este tipo de prácticas se realizan de forma habitual, rondando el acoso y sin dar un margen lógico para el pago de las deudas. La compañía echa balones fuera, explicando que no pueden darnos respuesta «porque no manejan esa información». No parece entonces que haya control alguno sobre las propias llamadas que se realizan desde la compañía. Un descontrol que da lugar a situaciones de «ansiedad», como lo describen los perseguidos por esas pequeñas deudas. «Es insoportable», nos dicen, «y no hay un margen lógico» a la hora de que se pueda «resolver la situación de la deuda con Bankinter».

También hemos tratado de contactar con la entidad que dirige Gloria Ortiz, para saber si son conocedores de este tipo de prácticas o si van a tomar algún tipo de medida al respecto, pero no hemos logrado contactar hasta el momento. Como se puede observar en la captura de pantalla, los mensajes de texto por parte de B2 Impact han llegado a los clientes prácticamente cada día y desde primera hora de la mañana. En estos mensajes se solicita el pago, además de que se recuerda que ya han intentado contactar por vía telefónica durante ese mismo día.

Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, la ausencia del pago se puede deber por ejemplo como causa de la cancelación de la tarjeta de crédito por sustracción o robo y que este aluvión de llamadas pueden coincidir con el periodo de vacaciones y que los clientes se encuentren con dificultades para hacer ese pago en esas fechas.