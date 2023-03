Los bancos que te regalan 300 euros: la lista de la OCU que tienes que consultar

Que los bancos regalen dinero no es habitual, no al menos en cantidades importantes, ya que con ciertos intereses beneficiosos para los clientes sí que se pueden arañar unos euros que serán como llovidos del cielo, pero no en grandes cantidades a no ser que tu liquidez en cuenta sea muy amplia. Te contamos cuáles son los bancos que te regalan 300 euros y por qué motivo lo hacen para que puedas aprovechar esta campaña y ver si te puedes llevar tú también ese dinerito, que siempre viene bien.

Estos son los bancos que te regalan 300 euros

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha analizado la diferentes opciones que los bancos ofrecen actualmente en la rentabilidad de las cuentas nóminas, y es que en los últimos meses ha habido una ardua batalla entre las entidades bancarias para intentar captar el mayor número de clientes con nómina. Especialmente atractivas son las condiciones de Caixabank o Santander para domiciliar la nómina, sobre todo si te fijas en que te regalan dinero por hacerlo, aunque siempre conviene valorar todas las condiciones y todas las ofertas que hay en el mercado, aunque el regalo no sea esa cantidad de dinero o los mismos incentivos.

Uno de los incentivos más interesantes que se suelen ofrecer en las cuentas nómina es el porcentaje de rentabilidad que obtendrás cada mes por el simple hecho de tener la nómina o pensión domiciliada, con porcentajes de hasta el 5% TAE, que es lo máximo que se ofrece y que puedes lograrlo únicamente en Openbank, Bankinter e Ibercaja. Ten en cuenta además que cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y condiciones para que puedas disfrutar de los beneficios de su cuenta nómina. Estos son los detalles de los bancos que te regalan 300 euros al domiciliar la nómina:

Cuenta Vamos de Ibercaja

Ofrece un 5,06% TAE por los primeros 6.000 euros de saldo que tengas en la cuenta, para lo cual hay que cumplir requisitos como domiciliar al menos 6 cargos mensuales (luz, teléfono, etc.), ser cliente nuevo, tener una nómina de al menos 1.400€ y hacer como mínimo 6 compras semestrales con la tarjeta. Si se cumplen estos requisitos puedes llevarte gratis hasta 300 euros al año, mientras que a partir del segundo año el TAE sería de un 3,02% para 10.000 euros.

Cuenta Nómina Bankinter

Con este banco también te puedes llevar esos cientos en efectivo gratis, con un 5% de TAE en hasta 5.000 euros de saldo durante el primer año, lo que te daría exactamente 243,62€ al año, mientras que para el segundo año el porcentaje se reduciría al 2%. Sus requisitos son domiciliar una nómina de al menos 800 euros, domiciliar 3 recibos y hacer al menos 3 compras con tarjeta cada semestre.

Cuenta Ahorro Bienvenida de Openbank

Por último, Openbank también tiene un importante TAE del 5,12% para los primero 5.000 euros, lo que al cabo de un año supondría un total de 250 euros de regalo. Sus requisitos son ser nuevo cliente y que la nómina a domiciliar tenga un importe mínimo de 900 euros al mes.