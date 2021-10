Las grandes empresas del Ibex 35 se han dado cita durante las últimas jornadas en uno de los grandes eventos para el mundo del emprendimiento: el South Summit 2021. Mediante inversiones, acompañamiento, conexión con clientes o mediante apoyo institucional grandes cotizadas como Banco Sabadell, Iberia, Telefónica o Endesa consolidan su compromiso con el ecosistema de las startups.

Wayra, la plataforma de apoyo al emprendimiento que lanzó Telefónica en 2011, celebra su décimo aniversario por todo lo alto: una década de inversión ininterrumpida en 800 startups que ha contribuido a impulsar la creación de más de 10.000 empleos de alta cualificación. La lanzadera de Telefónica prevé seguir creciendo y en lo que va de 2021 ya han apostado por 11 compañías españolas y prevé invertir cerca de dos millones hasta final de año.

La plataforma se ha convertido en el open innovation hub que más apuesta por las nuevas tecnologías del mundo. Y no es para menos: en todo este tiempo Wayra ha logrado que más de 250 startups hayan podido trabajar directamente con Telefónica. Gracias a ello han podido mejorar sus procesos y llevar lo último en innovación a la red de clientes de Telefónica, un impacto que ha supuesto más de 285 millones de ingresos para estas startups. Un logro que se refleja también en el retorno para Wayra que ha invertido cerca de 50 millones en estos diez años, inversión que se ha revalorizado en más de un 70%.

Iberia y South Summit han llegado a un acuerdo por el que la aerolínea pone a disposición de las ‘start ups’ su programa de empresas ‘On Business’, con beneficios tanto a nivel corporativo como particular, tales como descuentos en los vuelos y puntos On Business para la empresa además de Avios para el titular del billete en su cuenta personal de Iberia Plus. En el stand de esta edición, Iberia mostrará su apuesta por la innovación y el consumo consciente y sostenible, a través de menos residuos, menos desperdicio alimentario, menos peso a bordo y, por tanto, menos emisiones de CO2. Además de su colaboración con South Summit, la aerolínea forma parte de Hangar 51, el programa de aceleración de ‘start ups’ de IAG que arrancará una nueva edición durante el mes de octubre.

En Endesa, han adoptado la innovación abierta a través de Open Innovability, la plataforma digital desde la que fomentamos una cultura de la innovación dentro y fuera del Grupo Enel. Asimismo, la energética se abre al ecosistema mundial de innovación y emprendimiento a través de 10 espacios colaborativos, los Enel Innovation Hubs, y 20 laboratorios para startups. Los Enel Innovation Hubs se encuentran ubicados en centros de emprendimiento relevantes y mercados estratégicos para el Grupo alrededor del mundo: Brasil, Chile, España, Israel, Italia, Rusia y Estados Unidos.

BStartup es la iniciativa de Banco Sabadell para apoyar a jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas a desarrollar sus proyectos con las máximas garantías de éxito. La entidad dispone de dos instrumentos de inversión: BStartup10 para startups en fases iniciales y Sabadell Venture Capital: para startup que buscan series A o B. Oficinas especializadas en startups, empresas que tienen modelos de desarrollo y financiación diferentes a los de las empresas tradicionales. De esta forma, BStartup cuenta con modelo de innovación abierta y colaborativa que tiene por objetivo incrementar el ritmo de innovación digital del Banco.