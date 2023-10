El Banco de España anticipa que las hipotecas a tipo variable continuarán subiendo durante 2024 por el alza del euríbor. Si este índice hipotecario se estabiliza y «no se producen shocks macrofinancieros adicionales, la traslación de la subida del euríbor a 12 meses continuará previsiblemente durante la parte que resta de 2023 y el próximo año», explican fuentes del supervisor bancario a OKDIARIO.

No obstante, el Banco de España matiza que la traslación del alza del euríbor no llegará a alcanzar el 100%, puesto que «el saldo de préstamos a tipo fijo no se ve afectado por las subidas». Asimismo, el banco central nacional añade que «los potenciales shocks que se produzcan pueden perturbar estas expectativas y alterar las sendas de los costes de financiación».

A junio de 2023, la proporción del saldo de hipotecas a tipo variable era del 68% en España. En este porcentaje también se incluyen aquellas que están sujetas a un periodo inicial de fijación de tipos; es decir, la modalidad de tipo mixto.

El supervisor bancario gobernado por Pablo Hernández de Cos también menciona que la evolución de los tipos medios de las hipotecas depende de la traslación de los aumentos de tipos de política monetaria a las nuevas operaciones y a las existentes en contratos a tipo variable, pero también de la evolución de otros aspectos como las amortizaciones anticipadas y los cambios de condiciones (renegociación y reestructuración), así como el ritmo de concesión de nuevo crédito hipotecario. Con esto múltiples factores y la «marcada incertidumbre macrofinanciera actual» a causa del entorno –caracterizado por presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas–, «el grado de traslación adicional del euríbor a los tipos medios de crédito es a su vez incierto».

La subida de los tipos de interés y del euríbor ha provocado una importante caída en la firma de hipotecas. En concreto, en agosto se otorgaron 28.344 préstamos hipotecarios, lo que supone un descenso del 22,7% en tasa interanual, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El tipo de interés medio de las hipotecas se disparó hasta el 3,25%, su cifra más alta desde julio de 2016.

Con el descenso interanual de agosto, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena siete meses de tasas negativas, aunque la de agosto ha sido más pronunciada que la registrada en julio (-18,8%).

Subida del euríbor

El euríbor a 12 meses, índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas a tipo variable, ha recuperado la senda alcista tras registrar su primera caída en 19 meses en agosto. En concreto, ha cerrado septiembre en el 4,149%, pero ha llegado a superar el 4,2% en varias ocasiones, unos niveles que no se veían desde noviembre de 2008.

En octubre, el euríbor sitúa su media mensual en el 4,17%. De cerrar así el mes, los hipotecados que tengan que revisar su cuota sufrirán un nuevo encarecimiento.

El euríbor ha repuntado mucho durante el año debido a las continuas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE). Así ha evolucionado desde el arranque del ejercicio: