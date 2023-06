Alargará la vida de las centrales nucleares, eliminará el impuestazo a las eléctricas, y no frenará el avance de las renovables para alcanzar los objetivos de descarbonización impuestos por Bruselas para 2030. Es la opinión de bancos de inversión como JP Morgan, UBS, Alantra, Mediobanca o Caixabank-BPI, que aseguran que una victoria del PP en las próximas elecciones del 23 de julio beneficiaría a Endesa, Iberdrola y Naturgy, por este orden, y vendría peor a Acciona Energía.

Así lo señala en un informe JB Capital Partners, que augura una extensión de la vida útil de las centrales nucleares si hay cambio de Gobierno el próximo 23 de julio, incluso aunque el PP necesite a Vox. «Actualmente, esperamos que las centrales nucleares en España cierren entre 2028 y 2035 y que los precios del pool aumenten gradualmente desde 50 €/MWh hasta su valor a largo plazo de 57 €/MWh durante ese período. Si alargamos la vida operativa 10 años y retrasamos también 10 años la convergencia de precios del pool, el impacto en valoración sería: Endesa +8%, Iberdrola +2%, Naturgy +1%, EDP 0%, EDPR -1%, Acciona Energia -3%, GreenVolt 0%, Grenergy -2%, Opdenergy -5% y Solaria -10%», señala el informe.

Esa extensión de las nucleares implicaría que incremento de los precios de la energía se retrasaría y castigaría a las puramente renovables, como Solaria, según JB Capital. Así lo señala también UBS en su informe: «La ampliación del parque nuclear podría ser positiva para Endesa e Iberdrola si se garantiza una adecuada rentabilidad regulada, como parecen ser defensores tanto de PP como de Vox en estos momentos. Una desaceleración de las energías renovables podría ser potencialmente un pequeño inconveniente para los actores integrados como EDP/EDPR, Endesa, Iberdrola o Naturgy, pero más para Solaria».

Un alargamiento de la vida de las centrales nucleares parece posible para los analistas si gana el PP, ya que están a favor y también tanto Endesa como Iberdrola, los dos principales propietarios en España.

Renovables

En cuanto a la posibilidad de que el PP reduzca el apoyo a las energías renovables, los analistas no ven grandes riesgos. Así lo reflejan desde Alantra: «Creemos que el PP está totalmente comprometido con la transición energética, que es un punto clave de su programa electoral. No vemos ningún riesgo regulatorio para las renovables independientemente de quién gane las elecciones, ya que lo que sucedió en 2012-13 fue consecuencia de que las primas de ambas renovables fueron demasiado generosas (no es el caso hoy, el sector no recibe primas) , y de que exista un déficit de tarifa (de hecho, hoy hay un superávit de tarifa de 6.000 millones de euros)».

En el caso de JP Morgan, el banco norteamericano añade dudas sobre las exigencias de Vox en materia de renovables si entra en el Gobierno. En caso de que se produzca una reducción en la expansión de las renovables, no sería muy grave para Endesa, Iberdrola y Naturgy.

Además, destaca que el PP se ha mostrado contrario al impuestazo a las eléctricas aprobado por Sánchez y ha dicho públicamente que lo derogará o lo alineará con el aprobado por otros países europeos -a los beneficios, no a los ingresos-.