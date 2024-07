Bajada histórica confirmada: aviso urgente a los pensionistas que van a cobrar menos

En España también existe la opción de poder cobrar una pensión sin haber cotizado los años mínimos durante la vida laboral. La Seguridad Social ofrece a los ciudadanos que cumplan una serie de requisitos poder tener acceso a una ayuda gracias a las pensiones no contributivas, que van destinadas a los ciudadanos que no lleguen a los meses trabajados mínimos como para acceder a una prestación. Así que de cara a 2024 estas pensiones no contributivas tienen novedades.

Primero hay que tener claro que en España existen dos tipos de pensiones: las contributivas, que son ayudas para los trabajadores que cumplen unos requisitos mínimos en lo que respecta a la cotización y las no contributivas, con las que la Seguridad Social pretende ayudar a las personas que no han contribuido lo suficiente durante su vida laboral y que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.

«Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de Invalidez y Jubilación», asegura la Seguridad Social como prestación no contributiva.

Dentro de las contributivas están las que todos conocemos: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y la relativa a la conciliación familiar. La cuantía media de estas pensiones es de 1.254,34 euros después de la última subida del 3,8% del último año. Por lo que respecta a las no contributivas, la media se queda en unos 517,90 euros, unos 7.250,60 euros anuales.

Todo ello después de la subida del 6,9% promulgada por el Gobierno para 2024. Desde la Administración se intentó elevar más el porcentaje de las pensiones más bajas con el objetivo de poder equilibrar la brecha entre las mas altas y las que perciben los pensionistas que menos cobran en España por no haber cotizado los años suficientes. Estas pensiones suele ser de jubilación o invalidez.

Los pensionistas que van a cobrar menos en España

Dentro de las personas que cobran las pensiones no contributivas algunas ingresaran menos de 517,90 euros al mes, que es lo máximo estipulado para este tipo de pensión. Esto irá en función de la renta de las familias, ya que a medida que esta aumente la prestación irán decreciendo en proporción hasta situarse en 129,48 euros, que es la cantidad mínima que se puede cobrar de una pensión no contributiva.

Sobre esta rebaja de la prestación, la Seguridad Social aclara que «en el supuesto de que el beneficiario disponga de rentas o ingresos personales superiores al 35% del importe anual fijado para la pensión no contributiva (2.537,71 euros), la cuantía de la pensión se reducirá en un importe igual a la cantidad en que los ingresos personales, en cómputo anual, excedan del porcentaje indicado».

De esta manera, la cuantía de la pensión no contributiva irá en concordancia de los ingresos que tenga una persona y el número total de integrantes del núcleo familiar. Como suele ocurrir en este tipo de ayudas, si se compone de un número mayor la prestación será más alta. De esta forma, lo dos requisitos indispensables para poder acceder a una prestación no contributiva es:

No tener ingresos o que sean inferiores a 7.250,60 euros , que es la cantidad fijada en los presupuestos para los pensionistas que reciben esta pensión.

, que es la cantidad fijada en los presupuestos para los pensionistas que reciben esta pensión. Si el solicitante convive con familiares la suma de las rentas o ingresos no podrá superar una cifra determinada.

Dentro de lo que respecta a la jubilación no contributiva, se exigen unos requisitos distintos en lo que respecta a las de jubilación o en el caso de que sea por invalidez.

En el caso de que una persona quiera acceder a una prestación no contributiva de jubilación tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más en la fecha de la solicitud.

Residir legalmente en territorio español.

Carecer de ingresos suficientes.

Por lo que respecta a la pensión no contributiva de invalidez los requisitos serán los siguientes: