Como cada año, en enero nos proponemos perder esos posibles kilos de más que hemos acumulado en el último mes del año y es que las comilonas por Navidad se notan, ¿no es cierto? Además, dentro de muy poco comenzaremos con la operación bikini para estar estupendos este verano, y para todo esto necesitaremos tener un producto esencial que venden en Lidl y que te ayudará a saber cuál es tu peso en todo momento. Eso sí, es muy importante no obsesionarse con el número que marca la báscula y, en caso de seguir una dieta, hacerlo con la ayuda de un profesional.

Esta báscula de Lidl te ofrece algunas funciones únicas que en un peso normal no podrás encontrar, datos muy importantes para saber cómo está tu organismo. ¿Quieres saber todo sobre esta báscula de Lidl? Pues te lo contamos a continuación.

La báscula de Lidl para cuidar de tu salud

Se trata de una báscula con medición de grasa corporal que indica el peso corporal, la cantidad de calorías diarias recomendadas para cada persona, la masa muscular y la masa ósea, así como el porcentaje tanto de grasa como de agua que está acumulado en el cuerpo. En definitiva, esta báscula te realiza un análisis muy completo que tendrás que tener en cuenta a la hora de comenzar con una dieta y ejercicio.

Pero esta báscula no solo ofrece esto. También cuenta con seis niveles diferentes de actividad para poder calcular con precisión la cantidad diaria de calorías recomendadas, una función que no todas las básculas incluyen y que puede ser de gran utilidad. Además, también tiene incluida una opción step-on y el apagado automático, por lo que no tendrás que preocuparte al bajar de la báscula de tener que apagarla. Ella lo hará sola.

La indicación de peso se podrá realizar tanto en kg como en lb o st, tan sólo tienes que elegir la medida a la que estés habituado. Tiene memoria para 12 usuarios, es decir, que guardará todos tus datos para poder medir un progreso y acepta un peso máximo de 180 kg o 396 lb.

Está confeccionado con vidrio templado de seguridad de plástico de 6mm, por lo que es un producto muy seguro. También indicará rápidamente una sobrecarga y el cambio de pila, por lo que nunca te quedarás sin poder saber cuánto peso has perdido o cuánto músculo has ganado en las últimas semanas.

Pero lo mejor de todo es que tiene un precio increíble y es que tan sólo te costará 12,99 euros, ¡una auténtica ganga! Es, sin duda, la báscula más económica con tantas funciones que podemos encontrar en el mercado, y lo mejor de todo es que, a pesar de tener un precio económico, tiene una calidad estupenda, como la gran parte de los productos de Lidl.

Puedes comprar esta báscula a través de la web de Lidl y te llegará a casa en unos días aunque, si lo prefieres, puedes acudir a tu tienda más cercana para hacerte con una. ¡No esperes más!