El avión gana con el caos ferroviario: Vueling retoma Madrid-Barcelona mientras el AVE pierde un 17% de viajeros

La aerolínea Vueling ha decidido recuperar los vuelos entre Madrid y Barcelona desde el 5 de octubre hasta el 29 de marzo de 2027, debido a que ha percibido un aumento de la demanda de viajeros en ese trayecto tras los retrasos ferroviarios después del accidente de Adamuz. Sin duda, un reflejo de que cada vez más viajeros prefieren evitar las incidencias ferroviarias de la alta velocidad y optar por otro medio de transporte.

En concreto, el número de viajeros del AVE entre Madrid y Barcelona ya había caído un 17% entre enero y marzo respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 2,93 millones de pasajeros, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, hay que tener en cuenta que este 17% se corresponde al conjunto del corredor ferroviario Madrid-Barcelona, es decir, a Renfe, Iryo y Ouigo.

De esta forma, el descenso se atribuye a las limitaciones de velocidad, el deterioro de la vía y el aumento de 25 minutos en los tiempos de viaje.

Renfe, Iryo y Ouigo dispararon un 51,7% sus precios

Por otro lado, el incremento de los precios de los viajes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona es otro detalle que hay que tener en cuenta, ya que en el último trimestre de 2025 al mismo tiempo Renfe, Iryo y Ouigo dispararon un 51,7% sus precios.

Iryo fue la operadora que más aumentó los precios en el Madrid-Barcelona, un 69%, hasta los 77 euros de media a lo largo del último trimestre del año. Sólo en octubre, los precios de Iryo llegaron a duplicarse respecto al mismo mes del año anterior.

Por detrás de la empresa con la mayor parte de su capital en manos del Estado italiano se situó Ouigo, en este caso de capital público francés, que disparó sus precios un 41%, hasta los 61 euros.

En cuanto a Renfe, su precio avanzó un 40%, hasta los 95 euros, y mantuvo un precio medio de 49 euros, un 4,5% más que el año anterior.

La alta velocidad pierde un 15% de pasajeros en el primer semestre de 2026

El accidente de Adamuz ha provocado un descenso importante de viajeros en la alta velocidad. El uso del transporte ferroviario en alta velocidad, prestado por AVE, Ouigo, Iryo y Avlo, acentuó su caída en junio de 2026 hasta el 9,8% interanual, con lo que acumuló un retroceso en el conjunto del primer semestre del año de más del 15% en el número de pasajeros transportados.

Así, desde el pasado enero y hasta el final de junio, un total de 18,33 millones de personas tomaron algún tren de alta velocidad en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), esa cifra es un 15,5% inferior a los 21,69 millones de usuarios que se registraron en el primer semestre del 2025.