La operadora de telecomunicaciones Avatel, el quinto operador de fibra óptica de España y líder en zonas rurales, analizará «con detalle» las oportunidades que surjan en el mercado en caso de que el regulador de la competencia fuerce a vender activos por la fusión de Orange y MásMóvil para impedir una posición de dominio en el sector, según adelantaron a OKDIARIO fuentes de la compañía.

Con esa adquisición, Avatel tiene como objetivo «fortalecer la firma», agregaron. «La consolidación entre las grandes operadoras lleva tiempo gestándose, por lo que es un escenario posible que hemos estudiado. En Avatel continuamos con nuestra hoja de ruta de crecer orgánicamente y también inorgánicamente con la compra de operadores», ahondaron.

En juego está nada menos que ocupar el puesto de cuarto mayor operador que dejaría vacante MásMóvil, por detrás de Vodafone. En enero, el grupo anunció la adquisición de Somos-Fibra, el grupo de operadores independientes más importante de la zona de Levante. Con esta operación, de la que no ofreció detalles financieros, Avatel incorporará a 100.000 clientes a su cartera actual y 700.000 nuevos hogares con la tecnología FTTH (fiber to the home), lo que mostró su ambición clara por impulsar su crecimiento. Aparte de esta transacción, el grupo informó en otoño de que había adquirido 91 operadores locales, 53 en 2020 y 38 en 2021, dentro de su proceso de expansión a nivel nacional.

Sin embargo, otros operadores de tamaño similar como Digi o Finetwork seguramente competirán en la puja de los activos que quedarán libres en su afán por ganar tamaño. El consejero delegado de esta última, Manuel Hernández, avanzó recientemente en una entrevista con OKDIARIO que aspira a sacar tajada del baile de fusiones y de los remedies o condiciones que se establezcan para evitar una concentración excesiva del mercado con el fin de convertirse en el cuarto operador.

Avatel compite con los grandes del sector, apoyado en un modelo de negocio basado en la cercanía y la proximidad al cliente, de ahí que tengan 300 tiendas abiertas y personal técnico propio sobre el terreno, indicaron fuentes de la compañía. La operadora ofrece el llamado cuádruple play, con servicios de fibra óptica, telefonía fija, móvil y contenidos televisivos. En la actualidad, tiene en plantilla a más de 2.200 empleados.

Según informaciones aparecidas en los medios, Avatel contrató a JPMorgan y Santander para que le asesoren en un proceso competitivo para dar entrada en su capita a un nuevo socio, que adquiriría entre el 20% y el 40%, para dar un espaldarazo a su crecimiento. En la actualidad, el capital de Avatel está controlado por tres socios, Víctor Rodríguez e Ignacio Aguirre, con un 50%, y Jorge Gómez, con el 50% restante. Sin embargo, la compañía por ahora cuenta con créditos sindicados y explora otras líneas de financiación, apuntaron las fuentes.

Fuerte aumento de las llamadas de sus usuarios a Ucrania

En estos ocho días de marzo, se ha experimentado un incremento exponencial de las llamadas de los usuarios de Avatel en España hacia Ucrania y también de su duración en comparación con el mes de diciembre, cuando el conflicto aún no era inminente, a diferencia del mes de enero, en el que la preocupación por una posible invasión ya elevó el tráfico de llamadas.

Según datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la cifra de los usuarios que están realizando llamadas a Ucrania ha crecido en lo que va del mes de marzo en un 19% respecto a diciembre de 2021, concentrándose este aumento en los últimos 5 días.

Además, el número de llamadas en tan sólo ocho días ha cuadruplicado las realizadas en el conjunto del mes de diciembre, mientras que se ha multiplicado por seis el número de minutos diarios que usuarios de Avatel en España invierten en hablar con Ucrania en comparación con diciembre.

Como consecuencia, en los ocho primeros días de marzo el número de minutos acumulados de llamadas por voz ha superado el conjunto de minutos registrados durante todo el mes de diciembre. En concreto, en una semana y un día se bate la cifra del mes de diciembre con un aumento de un 31% adicional.

Por otro lado, se ha registrado un menor número de SMS, lo que se relaciona con el mayor uso de la conexión directa por voz.