El aceite de oliva es esencial en nuestras cocinas pero a la hora de ir a comprarlo, tenemos que fijarnos bien en la etiqueta para que no nos den «gato por liebre». De hecho, se alerta ahora de la existencia de una elaboración, envasado y distribución de aceite que era etiquetado como de «oliva virgen extra» cuando en realidad se trata de aceite vegetal. De hecho, podemos ofreceros un listado de aceites se venden como de oliva pero no lo son y que será bueno que conozcas para que no te engañen.

Los aceites que se venden como de oliva pero no lo son

Cuidado cuando compres aceite de oliva dado que actualmente existe una alerta de que puede que acabes con un producto que en realidad es aceite vegetal de semillas o mezcla de semillas, pero no sólo eso, sino que adquirirlo no garantiza una trazabilidad fiable, es decir que se sepa realmente cuál es su origen y procedencia.

De este modo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alerta sobre la venta de este falso aceite de oliva virgen cuyas unidades se han vendido principalmente en Cataluña, Comunidad Valencia, País Vasco y la Región de Murcia, aunque no se descarta que haya llegado hasta otras comunidades.

La Aesan ha notificado además a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) que se proceda con la retirada de estos productos en todos los puntos de ventas donde se esté vendiendo.

Los aceites afectados

Los aceites que se ven afectados por esta alerta son los siguientes:

Aceite de oliva virgen Wafa (envase de dos litro);

aceite de oliva Maakoul;

aceite de oliva virgen Riad Al Andalus (botellas de litro);

aceite Maysae (botella de litro);

aceite de oliva virgen extra La noria (envases de cinco litros);

aceite de oliva virgen extra Zannouti (botella de litro);

aceite de oliva virgen Virgen de la Salud (botella de medio litro y de litro);

aceite de oliva virgen extra Virgen de la Salud (botella de medio litro);

y viaceite de oliva virgen extra Rahouyi (envases de dos litros);

aceite de oliva virgen sin marca comercial (en envase de cinco litros).

El listado hace referencia a los nombres y marcas de los aceites afectado e incluye a todos los lotes de estos y formatos de envases.

La Aesan recomienda a los consumidores que si tenemos alguna de estas botellas de aceite que no los consuman y que lo devuelvan al punto de venta en el que fue adquirido.

Las actuaciones se iniciaron, informa Aesan, como parte de una operación de lucha en contra del fraude que afecta a la venta del aceite de oliva.