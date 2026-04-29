El Ateneo de Madrid acogió la entrega de los Premios Europeos Carlos III a la Excelencia y al Liderazgo Empresarial, impulsados por la Asociación Europea de Economía y Competitividad, una organización con más de 15 años de antigüedad y reconocida como una de las asociaciones más prestigiosas a nivel europeo.

La Asociación Europea de Economía y Competitividad se ha consolidado, a lo largo de sus casi dos décadas de trayectoria, como un actor clave en la articulación del ecosistema empresarial, ejerciendo como conector estratégico entre empresas, instituciones y talento. Su labor ha estado marcada por una voluntad de otorgar visibilidad al tejido empresarial español, proyectándolo dentro del marco europeo e internacional.

El presidente, José Luis Barceló, fue el encargado de entregar los galardones en una ceremonia que reunió a destacadas figuras del ámbito empresarial y profesional. Entre los premiados, María Teresa Menéndez Villa fue distinguida por una trayectoria jurídica consolidada en el ámbito del derecho laboral. Directora técnica y fundadora del despacho Velázquez y Villa Abogados, ha sabido combinar la excelencia técnica con una firme vocación social.

Por su parte, Álvaro Fernández de Araoz recibió el reconocimiento como uno de los perfiles emergentes en ciberseguridad estratégica, destacando por su capacidad para traducir la complejidad tecnológica en soluciones prácticas. Actual CEO de Correcta, su enfoque integra inteligencia artificial, análisis de datos y visión empresarial.

En el ámbito empresarial, CHC – Custom House Construction, representada por Sebastián Magrinelli, fue premiada por su apuesta decidida por la construcción sostenible. La compañía ha logrado integrar diseño, ingeniería y respeto medioambiental, desarrollando proyectos que transforman el paisaje urbano y anticipan nuevas formas de habitar las ciudades.

Asimismo, Elizabeth Wakefield fue reconocida por su liderazgo en el sector financiero, donde ha impulsado un modelo que va más allá de la rentabilidad para incorporar valores como la ética, la transparencia y el impacto social. En el campo jurídico, María Isabel Miranda Santiago fue distinguida por un liderazgo centrado en las personas, al frente de Miranda Santiago Legal Group, con un enfoque que trasciende el tecnicismo legal para abordar la complejidad humana de los procesos empresariales.

Daniel Waldburger Ruiz fue reconocido como mejor empresario en restauración por una trayectoria marcada por la pasión, la disciplina y una profunda comprensión de la experiencia gastronómica. En esta misma línea de innovación, Fernando Dávila Ponce, CEO y cofundador de Crowmie, destacó por el desarrollo de nuevos modelos de negocio, caracterizados por cuestionar lo establecido y construir propuestas ágiles.

Joaquín González Iglesias, al frente de HIGOMA, fue premiado por su liderazgo estratégico en la gestión de activos, con una filosofía basada en la planificación y la coherencia como pilares del crecimiento empresarial. Por su parte, Andrea Feliu Bonome, en representación de Clínicas Bonomé, fue reconocida por un liderazgo que combina innovación médica con cercanía, consolidando un modelo donde la excelencia clínica se une al trato humano.

También fue galardonado David Gómez Ruiz por su trayectoria internacional en el sector del ocio y la gastronomía, marcada por la creación de experiencias en distintos países. En el ámbito sanitario, la Clínica Ityos recibió el premio por su contribución a la traumatología avanzada, integrando medicina de precisión y prevención; el galardón fue recogido por su cofundadora y directora ejecutiva, Cris Sainz.

Como broche final, la Asociación Europea de Economía y Competitividad otorgó a Javier Gómez Pioz el Premio Europeo Eiffel de Construcción, Arquitectura e Inmobiliaria. Considerado un pionero en arquitectura biónica, su obra destaca por proponer un diálogo innovador entre naturaleza y tecnología.