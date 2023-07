Arkopharma engordó en 4 puntos sus márgenes comerciales en plena pandemia mientras Pfizer los redujo

Arkopharma Laboratorios, S.A. (Arkopharma). líder europeo en medicamentos y complementos alimenticios a base de plantas; pasó de cerrar en el ejercicio de 2019 con un margen comercial del 0,12% a un 4,52% al término de 2020, el primer y peor año de la pandemia de la Covid-19; según figura en las cuentas anuales de la mercantil a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Un dato inquietante al observar que otras empresas del comercio al por mayor de productos farmacéuticos, tales como Pfizer, S.L. (Pfizer), redujeron esta diferencia entre el precio de venta y el de coste, en un momento en que los españoles se enfrentaron a una crisis sanitaria pero también a una delicada situación económica.

Frente a los 4 puntos de incremento del margen comercial de Arkopharma, Pfizer no sólo no incrementó el suyo entre 2019 y 2020, sino que lo disminuyó del 4,57% al 3,55%.

El aumento de Arkopharma en dicho periodo continuó su escalada en el año 2021, cuando alcanzó el 8,98%, frente al 5,28% que Pfizer aplicó ese año. La empresa inscrita en el Registro Mercantil hace apenas tres años y medio engordó por tanto este margen en 8,86 puntos en dos ejercicios. Una decisión cuanto menos impactante dada la difícil situación sanitaria en que se encontraba inmersa España y el resto del globo terráqueo.

De pérdidas a ganancias millonarias

Además del incremento del margen comercial, destaca que Arkopharma se granjeó en 2019 un resultado del ejercicio negativo de -118.228 euros. Sin embargo, apenas un año después, coincidiendo con el incremento de 4,4 puntos del margen comercial, consiguió revertir la situación y obtener un beneficio de 862.045 euros.

Ya en 2021, la mercantil logró que su resultado llegara a los 2.114.473 millones de euros – más de 820.000 en capital social-. En ese mismo año, su cifra de negocios se vio reducida en casi 2 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, la partida de ‘Consumos de Explotación’ descendió de -19.662.726 millones a -14.978.132 millones en el mismo período, por lo que el descenso de ese tipo de gasto fue más pronunciado que el de la cifra de negocios.

Si comparamos la compañía con el resto de las del sector, mientras que entre 2020 y 2021 el beneficio del conjunto de las empresas creció un 13,34%, Arkopharma vio cómo su resultado del ejercicio aumentaba de forma exponencial: un 145,29%.

Una prosperidad económica que se refleja en otros muchos datos de esta mercantil dedicada a «la compraventa, importación, exportación, fabricación completa o en cualquiera de sus fases el control, almacenamiento, envasado, acondicionamiento, distribución y comercialización de hierbas, plantas medicinales, productos sanitarios tal y como se definen en la vigente legislación y la que en el futuro la sustituya». Por ejemplo, el Ebitda sobre ventas fue en 2019 del 0,78%, en 2020 del 5,32% y en 2021 del 9,85%. Por su parte, el ratio de Rentabilidad Económica de Explotación pasó de ser el 0,84% en el año inmediatamente anterior a la pandemia, al 44,16% en el 2021.

Sin reinversión en la plantilla

Ahora bien, el personal de la compañía parece que no corrió con la misma suerte. El mismo año de la pandemia, el Gasto en personal se redujo de los 8,99 millones de euros a los 8,75 millones. Un pequeño incremento que no llamaría la atención si no fuera por la decisión de ampliar el margen comercial con consiguiente repercusión para el consumidor final pero también, dejando de lado una posible reinversión en la plantilla.

De hecho, según informes a los que ha tenido acceso este digital, en el ejercicio del primer año de la pandemia, la empresa contaba con 170 empleados fijos pero en el 2021, año en el que consiguió alcanzar un resultado del ejercicio de más de 2 millones, se redujeron a 162.