Una argentina va a comprar a Mercadona y su reacción no deja indiferente a nadie: «Estoy…»

En los últimos años, en España hemos sido testigos de un encarecimiento constante en la cesta de la compra, lo que ha generado una creciente preocupación entre los consumidores. Debido a factores como la inflación productos básicos entre los que se encuentra como no, el aceite de oliva, han disparado su precio convertirse casi en un lujo para muchos hogares. Este incremento en los precios ha sido objeto de numerosas discusiones y análisis, ya que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, a pesar de este panorama desalentador, los supermercados han tratado de contrarrestar la situación con ofertas y promociones, intentando aliviar, aunque sea en parte, la carga económica de sus clientes.

Mercadona, siendo el supermercado número uno de España, ha querido aliviar la carga de los consumidores con respecto a los precios de los productos que encontramos en sus tiendas. De hecho desde el año pasado han bajado los precios de gran parte de su stock y recientemente informaba de haber llegado a las 1.000 referencias con reducción de precio. De este modo, ha logrado mantenerse competitivo en este entorno adverso, ofreciendo una amplia gama de productos a precios relativamente accesibles, lo que ha atraído a un público diverso y, en algunos casos, sorprendido a compradores extranjeros que lo comparan con los precios de sus países de origen. Este es el caso de Angie, una joven argentina que, a través de su cuenta de TikTok @angiedeviaje, compartió su experiencia al realizar su primera compra en un Mercadona en España.

Una argentina compra en Mercadona y su reacción sorprende

Angie, que reside actualmente en el país, es conocida por sus videos en los que ofrece consejos de viaje y explora diferentes rincones del mundo. En esta ocasión, su sorpresa no fue por un destino turístico exótico, sino por la diferencia abismal en los precios de los productos entre España y Argentina. Después de gastar casi 57 euros en el supermercado, Angie quedó asombrada por la cantidad de productos que pudo adquirir, algo que según ella sería imposible en su país natal.

En su vídeo, la joven mostró una larga lista de productos que incluían desde frutas frescas como frambuesas, hasta productos más elaborados como el hummus. Estos artículos, que en Argentina son considerados prácticamente un lujo, resultaron ser mucho más accesibles en el supermercado español. «En Argentina creo que no compro ni una cuarta parte», comentó sorprendida señalando además cosas como que el Hummus, que en Mercadona vale un euro en su país «cotiza en bolsa».

Al final de su vídeo y tras mostrar todo lo comprado, incluyendo además algún producto de limpieza para la colada, Angie pregunta a sus seguidores si les parecía caro o no y la respuesta de estos en sus comentarios variaba mucho dependiendo del país. Algunos seguidores españoles comentaban que para la mayoría en España, lo comprado no es tanto para lo que ha gastado, mientras que seguidores de Argentina le comentan que no sólo es más barato, sino que algunas de las cosas mostradas no se encuentran tan fácilmente en su país.

Las ofertas de Mercadona y su atractivo para los extranjeros

Mercadona, consciente de la creciente preocupación por los precios, ha implementado estrategias para atraer y mantener a sus clientes ofreciendo una variedad de productos a precios competitivos y como ya mencionamos, rebajados. Las promociones y ofertas regulares son un ejemplo de cómo la cadena busca fidelizar a sus compradores, incluyendo a aquellos que, como Angie, provienen de países donde los precios son significativamente más altos. Este enfoque ha permitido a Mercadona posicionarse como una opción atractiva no sólo para los españoles, sino también para la creciente comunidad de extranjeros que residen en España y buscan aprovechar al máximo su presupuesto.

En conclusión, la experiencia de Angie en Mercadona no sólo revela las diferencias en el coste de vida entre países, sino que también resalta la importancia de los supermercados en la vida cotidiana y cómo estos pueden influir en la percepción de la economía. El hecho de que se asombre ante los precios en Mercadona puede ser algo curioso para quienes ya viven en España aunque lo cierto es que no son pocos los vídeos que podemos encontrar en las redes, como el de Angie y en los que se resalta la calidad de vida que tenemos en nuestro país, especialmente cuando se trata de algo tan común, como ir a hacer la compra al supermercado.