El papel de la sostenibilidad en las empresas es uno de los ejes principales de las grandes empresas. No sólo porque el mundo o es sostenible o no será, como advierten desde organismos internacionales como la ONU o la Comisión Europea (CE), entre otros, sino porque, además, es uno de los compromisos que demanda la sociedad en su conjunto para con el sector privado y público.

Bajo el lema Shape The Future ha arrancado este año el South Summit 2021, un encuentro mundial que ha contado con la presencia de Felipe VI, así como con la colaboración e implicación de decenas de empresas –de diversos sectores– conscientes y comprometidas con una transición hacia una economía de bajas emisiones, responsabilidad social y gobernanza saludable.

A estos tres puntos se ha referido Ana Ribalta, directora adjunta de Banco Sabadell y directora de Sostenibilidad de la entidad financiera, cuando ha desarrollado su ponencia ‘Finance goes green’. Ha destacado, entre otros aspectos, que las finanzas verdes en este momento abordan tres tendencias: «la sostenibilidad en las empresas, en los consumidores,en los reguladores y en los inversores».

Éstos últimos, además, en palabras de Ribalta, van a tener un papel fundamental en la transformación de la economía hacia un terreno más verde y neutro en emisiones, ya que se estima que «se van a requerir alrededor de 330 mil millones de euros anuales para acometer la transición ecológica dentro de la Unión Europea (UE) y la capacidad del sector público es limitada».

El sector financiero como palanca de cambio

En este sentido, la directiva de Banco Sabadell cree que la implicación de los diversos agentes de la sociedad como la empresa privada «serán imprescindibles para complementar los 140 mil millones de euros hasta 2026 de los fondos Next Generation EU para España», por ello, ha subrayado la importancia del sistema financiero “como palanca necesaria para que esto suceda”.

Sobre ello también ha puesto el foco Daniel Cordeiro, director de Estrategia y Sostenibilidad de Banco Sabadell, que ha intervenido en el panel ‘Sustainability: How financial institutions can make an impact’ durante el South Summit. Cree, y así lo ha transmitido, «los servicios financieros tienen un papel clave en la transición sostenible», ya que como empresa, apunta, «tenemos que adaptarnos a ella, pero también tenemos que aconsejar a los clientes y acompañarlos en esa transición. Las entidades financieras juegan un papel importante en esta transición por su proximidad a la economía».

No cabe duda, desde la sociedad se demanda cada día más que las compañías privadas de las que son clientes sean precursores de un mundo que debe caminar hacia la sostenibilidad y la eficiencia. «Los consumidores están acelerando este nuevo paradigma, por ello, tenemos que crear productos y servicios que faciliten esta transición a esta economía y gobernanza verde, y es aquí donde entra en juego la financiación sostenible. Es por eso que las entidades financieras y los fondos trabajan en el desarrollo de normativas sectoriales que apoyen esta tendencia», ha apuntado la directora de Sostenibilidad.

Asesorar y apoyar para alcanzar una sociedad sostenible

Cordeiro ha incidido sobre el hecho de que en Banco Sabadell “ponemos la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia hacia una economía más sostenible”. Por ello, ha detallado, «nuestro Plan de Finanzas Sostenible sitúa los ODS de la ONU en el núcleo de nuestra estrategia corporativa, un plan que describe las acciones e iniciativas clave para apoyar a nuestros clientes y contribuir a la transición hacia una sociedad sostenible».

También Ribalta ha destacado orgullosa que en Banco Sabadell también ponen su esfuerzo en paliar el cambio climático y cumplir con los ODS de la ONU. «El 99% de nuestra energía eléctrica proviene de fuentes con garantía de origen 100% renovables, hemos sido la entidad española que más ha reducido su consumo eléctrico en 2020 porque la sostenibilidad es parte de la propuesta de valor de la entidad», ha apuntado Ribalta.

Pero, además, ha expuesto que en Banco Sabadell van más allá y ponen a disposición de sus clientes productos financieros y de inversión que sean un motor de cambio. «Asesoramos a nuestros clientes para que puedan transitar sus actividades hacia un modelo más sostenible», ha relatado.

Más de 3.600 millones en financiación sostenible

Por ello, ha señalado que durante el primer semestre del año 2021, Banco Sabadell ha concedido más de 3.600 millones de euros en financiación sostenible. «También hemos facilitado a los inversores su contribución a la sostenibilidad a través de la generación de capacidades, con instrumentos financieros como los bonos verdes, y también les ayudamos a colocar bonos de sostenibilidad en los mercados de capital con diversos vehículos y programas de inversión dirigidos a la promoción de empresas sostenibles», ha comentado Ribalta.

Banco Sabadell, en este sentido, ha lanzado a través de BStartUp –iniciativa de la entidad para apoyar proyectos tecnológicos e innovadores– el vertical B StartUp Green con el fin de invertir en tecnologías que faciliten la transición energética, smart cities, economía circular, etc. «Hasta ahora se han presentado 136 proyectos», ha destacado.

Un número que, además, evidencia el interés por la inversión en la sostenibilidad y la eficiencia. Cordeiro ha afirmado que «la sostenibilidad y la economía verde son temas de actualidad y, desde luego, debates como este muestran la relevancia del esfuerzo colaborativo» que está llevándose a cabo «para conseguir tener un impacto real en la sociedad» donde las compañías privadas desarrollan su actividad.

En definitiva, ha explicado Cordeiro, «hay muchos desafíos y oportunidades relacionados con el desarrollo de las nuevas capacidades, las nuevas soluciones, y todos estos proyectos están esperando al ecosistema emprendedor». Por su parte, ha concluido Ribalta «la financiación verde no pasará porque es un aspecto importante que tejerá toda la actividad dentro del sector financiero y, en este sentido, en Banco Sabadell seremos parte de la solución».

En este sentido, Cordeiro ha asegurado que el sector financiero posee un papel clave como motor de cambio hacia la economía sostenible financiando y apostando por nuevos proyectos que contribuyen a un mundo más sostenible. «Aportamos nuestro conocimiento, valor y soluciones financieras específicas para cada segmento. La sostenibilidad es una palanca para captación de talento. Por ello, apostar por un proyecto sostenible es apostar por un proyecto de futuro».