El plan de ahorro energético de Sánchez ha levantado ampollas tanto en el plano político como en el empresarial. Una de las medidas más controvertidas ha sido la de elevar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados, algo que los comerciantes han rechazado por las malas condiciones laborales que va a generar y el impacto negativo que puede suponer para sus ventas. Pero, además de los perjuicios que va a suponer para su actividad, esta medida no les va a suponer ningún tipo de ahorro, ya que subir dos grados la temperatura sólo permite ahorrar 8 euros.

Ese es el dato que se extrae del análisis de Kelisto, que expone cómo subir 2º la temperatura del aire acondicionado supone un ahorro de 35 euros en cuatro meses, dado que cada grado de más desciende permite ahorrar un 8% en el consumo del aparato. Una rebaja que es bienvenida pero ciertamente escasa, ya que las consecuencias que va a tener para el sector comercial son mucho más perjudiciales.

Los empresarios no han parado de protestar desde que se hizo pública esta medida. Algunos, incluso, van más allá y aseguran que no tienen previsto hacer ningún cambio una vez que ya ha entrado en vigor el real decreto que obliga a limitar el aire acondicionado a 27 grados -25 en el caso de comercios y hostelería-, apagar los escaparates e instalar un sistema de cierre de puertas. «Nos vamos a la ruina. No podemos tener a nuestros clientes pasando calor. Esto lo tiene que tumbar el Tribunal Constitucional», expresa con pesar un hostelero madrileño con 40 años de trabajo a sus espaldas.

El sector servicios no ve con buenos ojos las medidas impuestas por decreto, que han entrado en vigor este miércoles. «No entran clientes si no ven la puerta abierta. Estas medidas no sirven para nada. Y no nos van a bajar las facturas, que son altísimas», agrega otro veterano de la barra. El sector textil tampoco puede creerse las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para ahorrar energía. La imposición de tener el aire acondicionado a 27 grados en las tiendas de ropa influye, no sólo en las ventas -que disminuirán a consecuencia de la alta temperatura de los establecimientos- sino también en los trabajadores, cuyas condiciones se situarían por debajo de los estándares de condiciones laborales. «Es insoportable, nos parece una auténtica barbaridad», lamentan en el sector.

La factura es un 60% más cara pese al tope al gas

Desde marzo no se pagaba tanto por la luz. El importe de la factura de este mes de julio es el segundo más caro de la historia: 144,1 euros fue el precio de la electricidad, según informa la OCU, un 49% menos que el máximo registrado en el tercer mes del año y un un 23% menos que en mayo, el anterior a la implementación de la excepción ibérica. La factura media de la luz se ha elevado así en julio unos 115,27 euros, un 12% más que en junio y un 60% más que la de julio de 2021, todo lo contrario al ahorro que se suponía.

Sin embargo, para calcular el importe final que pagarán los consumidores hay que añadir el coste de aplicar el tope ibérico. Así, OCU estima que el coste de compensar a las empresas que generan electricidad utilizando gas ha sido de 0,122684 euros/kWh de media, debido a un doble récord: los elevados precios del gas utilizado para generar electricidad (superior a 130 euros/MWh) y el elevado volumen de gas necesario durante el mes de julio para generar electricidad (29%).

De esta manera, el resultado ha sido que durante este mes de julio el precio de la tarifa regulada incorporando todos sus componentes habituales, además de la novedad de la compensación por el gas, ha alcanzado un valor medio de 0,331876 euros/kWh y un precio final del kWh más caro en horario ‘valle’ que en ‘llano’, ya que la compensación del gas penaliza especialmente en horario ‘valle’.