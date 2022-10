Anfac avisa de la recesión y prevé vender menos coches que el año de la pandemia

La patronal de los fabricantes de coches Anfac avisa de la recesión en la economía española, lo que tendrá un efecto directo en las matriculaciones de coches para este 2022. La incertidumbre económica derivada de la guerra en Ucrania, la subida de los precios de los carburantes por el aumento de las cotizaciones internacionales y la falta de vehículos en el mercado tras el impacto de la crisis de los semiconductores provocará que las ventas cierren en torno a las 800.000 unidades, menos que el año de la pandemia cuando se matricularon 851.000 vehículos.

Así lo ha anunciado José López-Tafall, director general de Anfac, en una entrevista a OKDIARIO, en la que ha explicado los retos a los que se enfrenta el sector a las puertas de una recesión económica. «Es cierto que empezamos a ver una ralentización en los pedidos de coches, porque lógicamente, con la coyuntura económica actual y la subida, también, de los costes de financiación, es más difícil que los consumidores se planteen la compra de un bien duradero como es el automóvil», reconoce.

«Las previsiones para este año están en buena parte condicionadas también por la ausencia de chips, que lo que hace es directamente afectar en la disponibilidad de entrega de vehículos, que es lo que completamos como datos de matriculación. En todo caso, nosotros sí vemos una bajada adicional incluso respecto al año pasado, que ya fue un año muy malo y están en torno a los 800.000 turismos para 2022», prevé López-Tafall.

Menos ventas que en la pandemia

Una cifra que preocupa al sector, ya que vender 800.000 vehículos este año supone empeorar los niveles registrados durante 2020, año de la pandemia, cuando se matricularon un total de 851.211 unidades por el cerrojazo de los concesionarios y las fábricas de automóviles en España para contener la propagación del virus. También, significa vender menos turismos que en 2021, que cerró con 859.477 ventas, lo que refleja un frenazo en la economía española.

López-Tafall asegura que «el sector de la automoción lo que tiene ahora mismo encima de la mesa es una situación complicada por dos motivos. Una complicada de base estructural que es todo el cambio tecnológico -transición del coche de combustión al eléctrico- que tenemos que hacer y en paralelo, mantener la producción y el empleo en este país, que debe ser nuestra prioridad. A lo que hay que añadir una capa de coyuntura que realmente es muy negativa, donde se ha acumulado primero el problema generado por la pandemia y se ha sumado la mala novedad de la guerra de Ucrania, que también ha tenido impacto en toda la cadena de valor».

Producción de vehículos

El director general de la patronal de los fabricantes de coches tampoco augura buenos datos de producción para este año por la falta de piezas en las plantas españolas ante el impacto de la crisis de los semiconductores, que ha empeorado el abastecimiento de chips en el tercer trimestre del año y ha obligado a adoptar medidas de flexibilidad como la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas.

«Hoy por hoy lo que hemos aprendido es que no es un problema de las fábricas españolas. Todas las fábricas europeas tienen esta incertidumbre. No tenemos una previsión como tal de producción, pero desde luego este año, por desgracia, no pinta bien y me temo que veremos datos de producción, que si no están por debajo no estarán muy lejos de los registrados hace un año», concluye López-Tafall.