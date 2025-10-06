El fabricante de microchips AMD se dispara un 25% en Bolsa tras la entrada de OpenAI en el negocio 

OpenAI se alía con AMD. El dueño de ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial (IA) más famoso del mundo, ha anunciado este lunes una inversión multimillonaria en Advanced Micro Devices (AMD), un gigante de microprocesadores. La tecnológica que preside Sam Altman invertirá para la creación de centros de datos usando las tarjetas gráficas de AMD. En concreto, OpenAI podría tomar un 10% de la participación en la compañía tras emitir una orden de suscripción de hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD.

La noticia ha provocado una fuerte subida de AMD en Bolsa, cuyos futuros se revalorizan en doble dígito: suben en torno al 25% en el índice tecnológico Nasdaq, a unas horas de la apertura de Wall Street. Esta es la última inversión que una de las grandes tecnológicas en Estados Unidos anuncia en las últimas semanas. Nvidia anunció al cierre de septiembre que inyectará 100.000 millones de dólares (84.823 millones de euros) en OpenAI y a la vez, se ha alineado con otro rival en el mundo de los microchips, Intel.

Noticia de última hora, habrá actualización en breve.