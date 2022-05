¿Qué hay mejor que maridar un buen plato de comida acompañado del vino adecuado? Lo cierto es que dependiendo de si se trata de un plato de carne, uno de pescado o incluso un plato de pasta o de arroz, el vino debe ser siempre el correcto y de ahí que podamos encontrar muchas opciones entre las que destaca ahora de forma especial, el vino que es perfecto para el paladar de los más exigentes. Se encuentra en Aldi y además está de oferta.

Aldi tiene el vino para paladares exigentes

De entre los muchos vinos que puedes encontrar en los supermercados de Aldi, destaca actualmente el vino tinto Crianza DOP Valdepeñas que ha sido elaborado por la bodega Viña Albali y que vais a poder encontrar a un precio de oferta de 2,59 euros (o,75 litros).

Este es un vino elaborado con la variedad de uva tempranillo y con una crianza de seis meses en barricas de roble americano para estar después entre 2 y 3 años en botella, que es un tiempo que supera los requisitos mínimos que la D.O establece para un vino tinto crianza. El resultado es un vino que tiene un color rojor rubí intenso y aromas de frutos rojos maduros, roble y especias. En cuanto al sabor es muy suave en el paladar aunque su gusto es prolongado.

Resulta perfecto para acompañar todo tipo de platos, aunque será mucho más agradable si lo eliges para maridar carnes, y especialmente los asados. También es la opción ideal para beber mientras te tomas unas tapas frías o calientes. Con un 13% de alcohol, se aconseja servir a una temperatura entre los 16ºC y los 17 ºC.

Un vino premiado disponible en Aldi

No es sólo que se trate de un gran vino como ya os hemos explicado, sino que este crianza de Viña Albali tiene varios premios. Entre los más destacados, el Berliner Wine Trophy de este 2022, el Mundus Vini: “Best of Show” al mejor vino en la D.O Valdepeñas Viña Albali Crianza 2017 y que le fue concedido en 2021. Ese mismo año se hizo con el premio Gilbert & Gaillard. Y en 2020 ganó su primer premio «Mundus Vini» como mejor tinto de España y también el antes mencionado Berliner Wein Trophy por la cosecha Viña Albali Crianza 2016.

¿A qué esperas para probarlo? Está ahora de oferta en Aldi, por lo que no lo dudes y degústalo para descubrir porqué se trata de un vino tan bien valorado.