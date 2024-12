José María Álvarez-Pallete, el presidente de Telefónica, ha adquirido 100.000 acciones de la compañía en el mercado, por un precio de 3,93 euros por título, por lo que supone un desembolso de 393.000 euros, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compra de estos títulos se ha producido el pasado viernes, 20 de diciembre, lo que supone un día después de que la compañía Telefónica abonara la segunda parte de su dividendo de 0,15 euros por acción, tras el repartido durante el pasado mes de junio.

De esta forma, A José María Álvarez-Pallete, CEO de Telefónica, que posee casi el 0,1% del capital, le correspondían 816.000 euros brutos, de los que aproximadamente la mitad habrían sido reinvertidos en nuevas acciones de la empresa.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta no es la primera ocasión en la que el directivo de Telefónica decide apoyar a la compañía a través de la compra de títulos, principalmente, en momentos en los que la cotización no se encuentra en un buen momento.

Por este motivo, hay que tener en cuenta que los títulos de la operadora cerraron la sesión de ayer, lunes, 23 de diciembre, a 3,91 euros, muy lejos de las cifras máximas que se alcanzaron durante el pasado mes de octubre de 4,55 euros, aunque también se encontraban muy por encima de los mínimos de 3,52 euros que valían en febrero o de los 3,63 euros con los que se comenzaba el año 2024.

Otra operación similar de Álvarez-Pallete

Una de las mayores operaciones realizadas por Álvarez-Pallete se produjo durante diciembre de 2026, unos pocos meses después de que hubiera asumido la presidencia. En esta ocasión, el actual presidente de Telefónica compró 615.000 acciones, a un precio unitario de 8,62 euros por título. La inversión en aquel entonces superó los 5,3 millones de euros.

Mientras que en diciembre de 2017, el ejecutivo adquirió 121.000 títulos de Telefónica, con un precio unitario de 8,23 euros por acción. La inversión del directivo rondó en esta ocasión el millón de euros.