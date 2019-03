Alta tensión con el ‘Brexit’ y la cuádruple hora bruja

Los mercados de valores tenían totalmente descontada que Theresa May no iba a poder sacar adelante el ajuste del acuerdo consensuado con Juncker en la madrugada del lunes al martes. Eso nos dejaba un escenario de una nueva votación para este miércoles a modo de macht ball para ver si los representantes de la Cámara británica querían una salida en dos semanas sin acuerdos.

Esto podía dar paso a una sorpresa negativa que casi se ha dado, puesto que en la primera ronda de votaciones salía rechazada esta opción, que era lo descontado por el mercado, pero lo hacía por una ajustadísima diferencia de cuatro votos. Luego, en la segunda ronda, ya se amplió esa diferencia, pero los nervios que se han vivido en el mercado de divisas no han sido muy gratificantes. Basta para hacerse una idea de cómo estás las cosas echar un vistazo a este gráfico horario que recoge la evolución del par EUR/GBP desde el pasado jueves por la tarde hasta los momentos posteriores a la votación de este miércoles.

Como vemos parece que los inversores sufren de esquizofrenia. Y ahora a por otro macht ball. Este jueves toca votar si se pide una prorroga o no. Lo cual solo deja el escenario de votar afirmativamente visto lo ocurrido este miércoles. Pero un servidor ya no pone la mano en el fuego ante unos parlamentarios que no saben hacia dónde ir.

El mercado como siempre va descontando escenarios y de cara a la votación de hoy pues claramente espera un voto a favor de la petición de una prórroga de tres meses. De nuevo, se abre un factor de sorpresa negativa que este miércoles casi se activa. Así que creo que lo más sensato es ver este deplorable espectáculo desde el sillón de tu casa y esperar a que desaparezca esta volatilidad, sobre todo porque no puedo olvidar que el viernes hay cuádruple hora bruja y muy probablemente el sustento del mercado en los 9.100 puntos desaparezca para la próxima semana.

¿Y qué ganamos con 90 días extra?

Pues eso, tres meses más de locura en los que se intentará convocar elecciones en Inglaterra y proponer un referéndum sobre el referéndum, es decir, consultar a la ciudadanía si tiran adelante con el Brexit o nos olvidamos de este callejón sin salida en el que se metieron ellos solitos hace ya dos años y medio.

De nuevo, ahí el mercado lo tiene muy claro ante esa posibilidad, el ciudadano votará en contra de salir de la UE con una mayoría aplastante. Lo único que cabe esperar es ver si realmente va a haber consulta o no.

Y como colofón de la semana, el vencimiento de opciones y futuros de marzo. Con claro apoyo en los 9.100 puntos, extensibles en caso de emergencia a los 8.900 donde hay muchísimas opciones de cara a este viernes.

Lo dicho, Bolsa hay todos los días de lunes a viernes excepto cuatro días. Mejor estar esperando fuera a ver que el Ibex se hace con los 9.300 puntos de manera sólida y con varios cierres consecutivos para evitar quedarse atrapado en este juego de macht ball concatenados que parece no tener fin.