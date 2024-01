¿Te gustaría tener una alfombra que le dé un toque de estilo y personalidad a tu hogar, y que además sea de una de las marcas más prestigiosas y reconocidas del mercado? Si la respuesta es sí, estás de enhorabuena, porque Maisons du Monde tiene una oferta irresistible para ti: la alfombra que está en las casas más pijas es de Maisons du Monde y tiene descuentazo. Sí, has leído bien, puedes conseguir una alfombra de alta calidad, diseño y resistencia, con un 35 % de rebaja, solo por tiempo limitado. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo y te contamos todos los detalles.

La alfombra con descuentazo en Maisons du Monde

Si estás buscando una alfombra que le dé un toque de elegancia y sofisticación a tu hogar, no puedes perderte la oferta que tiene Maisons du Monde en su alfombra de interior y exterior Courtyard. Esta alfombra, que está disponible en verde oscuro y beige, tiene un diseño que combina lo clásico y lo contemporáneo, y que se adapta a cualquier espacio, tanto dentro como fuera de la casa. Además, ahora puedes conseguirla con un 35 % de descuento, pasando de 115,99 € a 70,99 €. ¿A qué esperas para aprovechar esta oportunidad?

Una alfombra versátil y resistente

La alfombra Courtyard de Maisons du Monde está fabricada con polipropileno mejorado en un tejido especial de sisal, que le confiere una gran resistencia y durabilidad. El polipropileno es un material sintético que no se decolora, no se encoge, no se arruga y no se mancha fácilmente. Además, es hipoalergénico y antibacteriano, lo que lo hace ideal para personas con alergias o mascotas.

El tejido de sisal, por su parte, es un tipo de fibra natural que se extrae de una planta tropical. El sisal tiene una textura áspera y rústica, que le da un aspecto natural y orgánico a la alfombra. El sisal también es muy resistente al desgaste y a la humedad, lo que lo hace apto para zonas de mucho tránsito o de exposición al sol y al agua.

Gracias a estos materiales, la alfombra Courtyard de Maisons du Monde se puede usar tanto en el interior como en el exterior de la casa, sin perder su belleza ni su calidad. Puedes colocarla en el salón, el comedor, el dormitorio, el pasillo, la terraza, el balcón o el jardín, y crear un ambiente acogedor y armonioso.

Cómo cuidar de la mejor alfombra de Maisons Du Monde

La alfombra Courtyard de Maisons du Monde es muy fácil de mantener y limpiar, gracias a esos materiales con los que está fabricada. No obstante, hay algunas recomendaciones que debes seguir para que tu alfombra luzca siempre como nueva. En primer lugar, es conveniente que aspires la alfombra regularmente, para eliminar el polvo y la suciedad que se pueda acumular. En segundo lugar, si se produce alguna mancha, debes actuar rápidamente y limpiarla con un paño húmedo y un poco de jabón neutro, sin frotar ni restregar. En tercer lugar, si quieres lavar la alfombra en profundidad, puedes hacerlo con una manguera de jardín, y dejarla secar al aire libre, evitando la exposición directa al sol. Siguiendo estos sencillos pasos, podrás disfrutar de tu alfombra Courtyard de Maisons du Monde durante mucho tiempo.

Un diseño que no pasa de moda

La alfombra Courtyard de Maisons du Monde tiene un diseño que mezcla lo clásico y lo contemporáneo, creando un efecto visual muy atractivo. La alfombra tiene un fondo de color verde oscuro, sobre el que se dibujan unos motivos geométricos en color beige, que recuerdan a los azulejos árabes o a las baldosas hidráulicas. Estos motivos le dan un toque de elegancia y distinción a la alfombra, que se puede combinar con diferentes estilos de decoración, desde el más tradicional al más moderno.

La alfombra tiene unas dimensiones de 122 x 170 cm, lo que la hace ideal para cubrir una zona amplia y delimitar un espacio. La alfombra también tiene una altura de 1 cm, lo que le da un grosor suficiente para ser cómoda y suave al tacto, pero sin ser demasiado pesada ni difícil de mover.

Los colores de la alfombra Courtyard de Maisons du Monde también son muy fáciles de combinar con otros tonos, como el blanco, el gris, el marrón o el azul, y con diferentes tipos de muebles y accesorios, como sofás, mesas, cojines, lámparas o plantas.

Una oportunidad que no puedes dejar escapar

La alfombra Courtyard de Maisons du Monde es una de las alfombras más demandadas y populares del mercado, y no es para menos. Se trata de una alfombra que tiene todo lo que se puede pedir: calidad, diseño, versatilidad y resistencia. Además, ahora puedes conseguirla con un descuento increíble, que te permitirá ahorrar 45 € y llevarte una alfombra de lujo a un precio de ganga.

No dejes pasar esta oportunidad y entra ya en la web de Maisons du Monde para hacer tu pedido. La alfombra Courtyard de Maisons du Monde es la alfombra que está en las casas más pijas, y que puede estar también en la tuya. No te arrepentirás.