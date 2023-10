Albaladejo (CEAJE): «Seguiremos apostando por reducir las trabas burocráticas y por que haya más empresas»

Novia mojada, novia afortunada. En una muy lluviosa mañana de jueves, Fermín Albaladejo ha sido reelegido, por tercera vez consecutiva, presidente de la CEAJE (Confederación Española de Jóvenes Empresarios). El presidente de la mayor patronal de jóvenes empresarios de España ha atendido a OKDIARIO en la sede de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), sita en la madrileña calle de Diego de León, justo después de la celebración de la Asamblea General de la Confederación.

Pregunta.- ¿Cómo deberían ser aprovechados los fondos Next Generation EU por los jóvenes empresarios?

Respuesta.- Los fondos Next Generation han ido llegando a cuentagotas, a las empresas no han llegado todos los que deberían de llegar a través de las organizaciones empresariales como CEAJE, la organización que presido, que hoy me han reelegido presidente con muchísimo orgullo.

Hemos ejecutado algunos fondos, hemos participado en llevar esos fondos a los territorios, sobre todo a los territorios rurales y del entorno rural, a la mujer empresaria, a todos esos autónomos. Aunque hemos colaborado en esos proyectos, es cierto que todavía queda mucho por recorrer. Lo que estamos demandando al Gobierno es, sobre todo, más transparencia en esos fondos y que lleguen realmente a las comunidades autónomas para que las empresas podamos ejecutarlos y que puedan llegar a la economía real.

P.- Usted ha impregnado de dimensión internacional a la CEAJE, son miembros del G20 y estuvieron en la Cumbre de la India. De las demandas presentadas, ¿cuáles fueron atendidas y cuáles quedan por atender?

R.- Como bien dices, estamos participando presidiendo la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios, estamos liderando la Secretaría General Permanente de los Jóvenes Empresarios de Iberoamérica, y en el G20, donde hemos entrado recientemente, participando en esa Cumbre en India.

Ahí llevamos demandas que son las mismas que tenemos las empresas en España: menos burocracia, más ayudas y financiación para las empresas, porque al final son las que necesitamos un pulmón financiero para seguir creciendo, generando empleo y riqueza. Allí demandamos que los jóvenes desempleados puedan participar en el mundo del emprendimiento, así como la lacra que es el desempleo juvenil, que no solamente ocurre aquí en España, aunque con más fuerza quizás que en otros países. Debemos seguir apostando porque esos jóvenes salgan de esa lacra que es el desempleo juvenil con un 30% que no nos podemos permitir como sociedad.

P.- ¿Cómo marcha el Premio Nacional de Joven Empresario? Tan solo en el primer mes se apuntaron hasta medio centenar de candidaturas..

R.- Aunque al inicio, como bien apuntas, fueron 50 candidaturas, hemos superado la barrera de los 400 jóvenes empresarios que se han apuntado a ese Premio Nacional Joven Empresario, que tendrá lugar el 30 de noviembre en la ciudad de Madrid. Ya hemos cerrado las candidaturas. El jurado lo tenemos el 7 de noviembre y será el fallo de los jueces el que determine quiénes son los jóvenes empresarios mejor valorados este año. Estamos contentos porque se han apuntado muchísimos jóvenes.

P.- En un momento de incertidumbre política como el actual, ¿cuál es el horizonte para los jóvenes empresarios en 2024?

R.-Esperemos que el horizonte sea positivo aunque los datos no están siendo tan buenos y tan halagüeños como esperamos. Es cierto que venimos de una crecida en la economía española más allá de los datos que teníamos al inicio del año y eso, es positivo. El turismo ha tirado de la economía como sigue haciendo todos los años y aunque debemos de apostar por un cambio nosotros seguiremos trabajando con los presidentes que estén con el presidente del Gobierno que esté, apostando por reducir las trabas burocráticas y porque haya más empresas en este país.

Y como bien apuntabas, no sabemos qué va a pasar. Y la incertidumbre para para la economía y para el mercado no es buena. Por tanto, esperemos que haya un gobierno pronto, pero un gobierno que apueste por la unidad de España, que no es lo estamos viendo en las últimas horas y días, con ciertos toques de amnistías y de referéndums que no caben en la Constitución. Los jóvenes empresarios y los empresarios en general estamos por por la legalidad, la seguridad jurídica y sobre todo, la unidad de España.

P.- Por último, tras la Asamblea General de hoy, le ha dicho Garamendi que «no sois el futuro, sois el presente», refiriéndose a los jóvenes empresarios en España. ¿Qué recomendaciones envía a todo aquel que esté pensando emprender una empresa?

R.- La recomendación principal es que se acerque a nuestras asociaciones de jóvenes empresarios que tenemos repartidas por todo el territorio nacional, que estamos para ayudarles en su camino, que se van a encontrar con jóvenes empresarios que ya llevamos un tiempo, un recorrido, que nos hemos caído varias veces, levantado y que seguimos apostando por el mundo de la empresa. Creemos que un país sin empresas no va a ninguna parte. Un país son sus empresas. Garamendi aludía también en el discurso a 18 millones de nóminas públicas frente a 14 millones de nóminas privadas. Creo sinceramente que es un error, porque debería ser al revés. Al final toda la economía y todo país cuando tira, cuando empuja y cuando crece es cuando hay más empresas, son necesarias para para el tejido de un país.