Air Europa desafía la crisis energética de Cuba y mantiene sus vuelos a La Habana pese a la retirada del resto de aerolíneas

Air Europa mantiene sus vuelos a La Habana pese a la grave crisis energética que atraviesa Cuba y a la retirada de otras aerolíneas españolas de la ruta. La compañía española continúa operando sus conexiones entre Madrid y la capital cubana, manteniendo así su apuesta por el mercado cubano en un contexto marcado por las dificultades para garantizar el suministro de combustible y la creciente incertidumbre sobre las operaciones aéreas en la isla.

En concreto, Air Europa ha asegurado a OKDIARIO que actualmente mantiene cuatro frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, con una parada en Punta Cana para repostar antes de completar el trayecto de vuelta a España.

De esta forma, Air Europa desafía la crisis energética de Cuba y mantiene sus vuelos a La Habana pese a la retirada de la isla de otras compañías españolas como Iberia, Plus Ultra y World2Fly, convirtiéndose en la única aerolínea de nuestro país que mantiene conexiones directas con Cuba.

En el caso de World2Fly, la aerolínea dejó de operar su ruta Madrid-La Habana en mayo de 2026, para ello, la compañía alegó motivos relacionados con la situación y la seguridad de la operación.

Por su parte, Plus Ultra operaba para Cubana de Aviación una conexión regular de pasajeros entre Madrid, Santiago de Cuba y La Habana, con una frecuencia semanal. Aunque la ruta se comercializaba bajo Cubana, Plus Ultra aportaba el avión y la tripulación para realizar el servicio. La compañía española decidió abandonar la operación y dejar de prestar este servicio a partir del 12 de mayo de 2026, alegando los riesgos derivados de la nueva Orden Ejecutiva de Estados Unidos del 1 de mayo, que endurecía las sanciones relacionadas con Cuba. Plus Ultra consideró estas circunstancias un supuesto de fuerza mayor por el riesgo legal y económico que suponía seguir operando la ruta. Como consecuencia de la retirada de Plus Ultra, Cubana de Aviación se quedó sin operador para cubrir su única conexión directa semanal con España y tuvo que cancelar la ruta.

Mientras que Iberia suspendió sus vuelos directos Madrid-La Habana desde junio de 2026 y ahora ha prolongado la suspensión hasta junio de 2027, alegando la crisis energética y su impacto tanto en la demanda como en las condiciones operativas.

Iberia mantendrá la suspensión de vuelos a Cuba hasta junio de 2027

En un comunicado, Iberia ha explicado que la situación en el destino centroamericano ha afectado de manera «muy significativa» tanto a la demanda como a las condiciones de la operación.

No obstante, mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia seguirán con la posibilidad de viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Además, las oficinas de Iberia en La Habana (Cuba) seguirán abiertas para atender a los pasajeros.

La filial del grupo IAG también ha ampliado las condiciones de flexibilización para los clientes con billete emitido, optando por el reembolso en efectivo o mediante bono y el cambio de destino a Miami, Panamá, Santo Domingo o México.

«Iberia mantiene un compromiso histórico con Cuba desde 1949, año en el que realizó su primer vuelo a la isla, y mantiene su voluntad de recuperar la operación cuando sea posible», ha añadido al respecto.

Desde inicios del pasado mes de febrero, la operativa con Cuba ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla, mientras la compañía aérea necesitaba realizar una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana) para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid, hasta el punto de anunciar en abril la suspensión desde junio.