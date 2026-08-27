Air Europa avanza en el desarrollo de Air Europa ON con importantes novedades para los pasajeros de largo radio

Air Europa continúa el desarrollo de su plan de excelencia y calidad en el servicio Air Europa ON. La iniciativa, que está impulsando la satisfacción global de los clientes en cada punto de contacto con la compañía, ha introducido en las últimas semanas importantes mejoras a bordo en vuelos de largo radio, tanto para los pasajeros de clase Business como para los de Economy, con la finalidad de generar experiencias más personalizadas con el sello distintivo de la aerolínea.

Los usuarios de clase Business ya están disfrutando de un renovado kit de amenities que tiene en cuenta la importancia de la sostenibilidad y que incluye, como principal novedad, unas zapatillas para hacer más confortables las horas de vuelo. Esta medida, que está teniendo una gran acogida entre los clientes y que transforma la percepción de la cabina asemejándola a una habitación de hotel, se suma a mejoras recientes implementadas a lo largo de los últimos meses. Entre ellas se encuentran una nueva conexión wifi por satélite de alta velocidad, una renovación completa de la carta de bebidas a bordo y la introducción de auriculares de avanzado diseño con cancelación de ruido.

Por su parte, los pasajeros de Economy, cuentan desde este verano, con la posibilidad de adquirir el nuevo set confort Economy por 5 euros, que incluye todo lo necesario para hacer más cómodo su desplazamiento: antifaz, cepillo de dientes, calcetines para descalzarse en el avión y tapones. Esto se une a una actualización y refuerzo en el servicio de comidas y aperitivos a bordo, así como a la disponibilidad, sin coste, de auriculares para todo el pasaje. Asimismo, la aerolínea ha incorporado un kit «pet friendly» gratuito para los pasajeros de largo radio que viajen con sus mascotas, que incluye un dispensador de bolsas y un bebedero para hacer más cómoda su experiencia de viaje.

El ambicioso plan Air Europa ON, que se puso en marcha durante el primer semestre del año y permitirá la introducción progresiva y continua de diferentes mejoras, se articula en torno a tres ejes de acción. El primero, On-Board, implica la renovación e impulso de los servicios en cabina, tanto en los vuelos de corto y medio como en los de largo radio, con un refuerzo de la logística de las tripulaciones para elevar la atención al pasajero, nuevos recursos en los aviones e incluso la capacidad para controlar la temperatura interior desde tierra. El segundo, On-Ground, incluye medidas que ya se están aplicando en aeropuertos donde opera la compañía, como cambios en los mostradores y la introducción de nuevos gálibos para el equipaje que tienen como propósito hacer más fluida y eficaz la operativa en tierra, contribuyendo a una atención más eficiente y a un servicio puntual. Por último, el eje On-Airplane supone la activación de diferentes iniciativas con las que Air Europa está incrementando la excelencia en el mantenimiento interior y exterior de la que es una de las flotas más modernas y sostenibles del sector, integrada por unidades Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737, a las que próximamente se unirán los primeros Airbus A350-900 de largo radio.

Air Europa ON supone la consolidación de una propuesta diferencial que pone al cliente en el centro dándole mayores opciones para configurar el viaje a su gusto. Las inversiones acometidas y los cambios que seguirán presentándose a lo largo de los próximos meses ya están contribuyendo a incrementar desde la comodidad hasta la variedad de servicios a bordo, la experiencia gastronómica, la atención personalizada y la puntualidad, todo ello parte de la identidad de la marca. Además, la iniciativa llega en un momento clave para la aerolínea, que celebra este año su 40º aniversario y lo hace con un importante plan de expansión en marcha. En los últimos meses, Air Europa ha inaugurado nuevas conexiones a Oviedo, Sevilla, Ginebra y Johannesburgo, y antes de que finalice el año sumará a su red de destinos Düsseldorf, El Salvador y Barranquilla, en la costa norte de Colombia.