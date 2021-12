El analista de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Carlos Fernández, ha dicho que las inversiones en energías limpias no están subiendo al ritmo que deberían para cubrir la demanda ante el retroceso de los combustibles fósiles, y si eso no cambia, los problemas de altos precios de la luz van a repetirse «y probablemente a agudizarse».

Fernández, que ha pronunciado este jueves una conferencia, organizada por el Club de la Energía, sobre los factores que ocasionan la subida de precios de la energía, ha señalado que, además, la nuclear retrocederá en Europa, pues Alemania retirará 4.000 megavatios (MW) en diciembre y al año que viene otros 4.000 MW, y el carbón desaparecerá.

Ha señalado que todo esto hace al mercado eléctrico muy dependiente del gas, lo que va a provocar impactos y «mucho nerviosismo», pues con la práctica desaparición del carbón en Europa, la dependencia del gas será mayor. En su opinión, culpar del pico de precios a las energías limpias es «equivocado» y ha dicho que quién lo haga, se equivocará, porque la transición energética es «inequívoca».

Ha explicado que si se deja de invertir en combustibles fósiles y no se invierte en los no fósiles, se produce un «desequilibrio absoluto», pues la demanda de energía no va a caer, y ha afirmado que «lo inteligente es invertir en renovables y no en combustibles fósiles». «La transición va a pasar y poner palos en las ruedas no tiene sentido», ha añadido el analista de la AIE, quien ha advertido que mientras exista el desequilibrio en las inversiones mencionado, «vamos a tener estos problemas de volatilidad en los precios de la luz».

Ha indicado que es verdad que están aumentando las inversiones renovables, pero éstas todavía no llegan a cubrir la demanda de electricidad adicional, y a tres años no hay inversiones en energías limpias para compensar el incremento de la demanda energética. En su opinión, si no aceleran las inversiones en energías no fósiles, incluida la nuclear, y no hay inversiones en combustibles fósiles, va a haber una década de «mucho nerviosismo» porque la demanda seguirá ahí y la de fuentes de energía fósiles no va a parar.

Ha dicho que espera que no se llegue a destruir demanda de energía por los altos precios, y ha recordado que plantas de fertilizantes y aluminio han parado producción por esta causa. El analista de la AIE ha señalado que en cuanto a los altos precios de la luz no parece que hasta primavera «ésto se vaya a calmar» y ha añadido que se espera un invierno frío en gran parte de Europa, lo que no alienta que los precios caigan, aunque eso está descontado ya por el mercado. Fernández ha señalado que en el futuro se pueden volver a batir récords de precios en electricidad y gas como en octubre, si se repiten las condiciones que ha habido.

Ha añadido que el sistema energético sigue siendo dependiente de los combustibles fósiles y cuando antes se haga la transición, «habrá otros problemas, pero éstos se mitigarán». En cuanto a que Argelia ya no envíe gas a España por el gasoducto que atraviesa Marruecos, ha indicado que Argelia tiene capacidad de producir gas, pero parte tendrá que venir por barco, y aunque no considera una buena noticia el cierre de la vía de Marruecos, no lo ve como un factor clave en la situación actual.