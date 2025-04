Adiós para siempre a Decathlon: cierra sus tiendas y es oficial

Decathlon ha anunciado el cierre de 25 de sus tiendas en Francia, a partir del mes de mayo. Aunque en principio podría parecer una reestructuración más dentro del mundo del comercio, lo cierto es que este movimiento tiene un trasfondo profundo, que va más allá de la simple lógica empresarial. Estamos hablando del adiós a un símbolo del deporte accesible para todos, un referente que ha estado presente durante años en la vida cotidiana de muchas personas.

El cierre afectará directamente a unos 400 empleados, pero también va a tener consecuencias indirectas para los barrios y ciudades donde estas tiendas han sido mucho más que un punto de venta. Lugares como Arras, Marsella o Nantes no sólo perderán una superficie comercial. También un punto de encuentro, un motor económico y, para muchos, un pedazo de su identidad local. Y eso, como suele pasar en estos casos, no se sustituye con facilidad. Detrás de la decisión para el cierre de las tiendas de Decathlon, está el auge imparable del comercio electrónico, que ha modificado por completo los hábitos de consumo. La compañía lo ha dejado claro: el modelo físico ya no funciona igual que antes y, si quieren seguir siendo competitivos, tienen que adaptarse.

Decathlon se prepara para el cierre de algunas de sus tiendas

Uno de los cierres que más ha impactado es el de la tienda de Decathlon en Arras, una localidad donde el establecimiento llevaba más de una década funcionando. Allí, el anuncio ha sido recibido con incredulidad y tristeza, pero no es un caso aislado. En otras ciudades como Burdeos, Lyon, Marsella o Nantes, la reacción ha sido muy similar: incredulidad, preocupación y un profundo sentimiento de pérdida.

Podemos decir entonces que Decathlon no ha cerrado cualquier tienda. Ha cerrado tiendas emblemáticas, bien situadas, con una clientela fiel y constante. Pero lo que antes era una fortaleza hoy se ha convertido en una debilidad, según explican desde la propia empresa. La lógica del negocio ha cambiado, y las tiendas que no generan beneficios suficientes (aunque sean populares) ya no tienen cabida. El modelo se encamina hacia menos tiendas físicas y más presencia online, algo que muchos consumidores todavía ven con escepticismo.

Un impacto laboral que va más allá del despido

El cierre de estas 25 tiendas afectará directamente a unas 400 personas, muchas de las cuales llevaban años trabajando para la cadena. Decathlon ha asegurado que pondrá en marcha un plan de apoyo que incluye recolocaciones internas, ayudas para la movilidad y programas de formación, con el objetivo de reincorporar al mayor número de empleados al mercado laboral. Sin embargo, los sindicatos y algunas voces internas han mostrado su escepticismo.

El problema, como ocurre a menudo, está en los detalles. No todos los trabajadores podrán beneficiarse de esas medidas, ya sea por motivos geográficos, por cargas familiares o por la falta de vacantes reales en otras tiendas. Además, muchas de las personas afectadas trabajaban en ciudades pequeñas o medianas, donde las oportunidades laborales no abundan. Y aunque la formación puede ser una ayuda, no siempre es una solución inmediata cuando hay una hipoteca que pagar o una familia que mantener.

Una derrota para el comercio local

Más allá del drama laboral, está el impacto en el tejido comercial de las ciudades afectadas. Las tiendas Decathlon, con su constante trasiego de clientes, generaban un flujo que beneficiaba también a otros negocios: cafeterías, pequeños comercios, talleres de bicicletas o centros deportivos cercanos. Ese ecosistema se rompe con cada cierre, dejando un vacío difícil de cubrir.

En muchos casos, los establecimientos estaban ubicados en zonas comerciales clave, por lo que su desaparición puede ser el inicio de una cadena de efectos negativos. Menos clientes significa menos ventas para los comercios colindantes, que a su vez pueden tener que reducir plantilla o incluso cerrar. Es el conocido efecto dominó del comercio urbano, en el que un gran actor tira del resto hasta que ya no está. Se teme ahora entonces, cómo afectará al resto de comercios, el cierre de estas tiendas.

¿Va a cerrar Decathlon tiendas en España?

Aunque de momento la medida sólo afecta a Francia, la inquietud ha cruzado fronteras. No es ningún secreto que el comercio electrónico también ha transformado el mercado español, y que muchas tiendas físicas luchan por mantenerse a flote. Por eso, no son pocos los que temen que este tipo de cierres pueda repetirse en nuestro país.

Decathlon tiene una presencia muy sólida en España, con 174 tiendas que forman parte del paisaje urbano en muchas ciudades. Pero la lógica empresarial es la misma en todos los países, y si el modelo cambia, nada garantiza que no veamos decisiones similares a corto o medio plazo. Sería un duro revés para un país donde la práctica deportiva ha crecido notablemente en los últimos años y donde Decathlon ha sido, para muchos, el lugar al que acudir sin gastar una fortuna.