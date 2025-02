Los españoles dirán, por fin, adiós a las llamadas más molestas este mismo año. El Gobierno ha decidido prohibirlas para prevenir estafas telefónicas, algo que mucha gente recibirá con alegría, pues dejarán de sufrir muchas comunicaciones anónimas que intentan venderles algo. Y es que el Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas que restringe, entre otras muchas cuestiones, como los SMS fraudulentos, las llamadas comerciales desde números móviles. Así lo ha anunciado el Ministerio de Transformación Digital.

En concreto, este departamento quiere luchar contra un «fraude que se ha vuelto demasiado habitual», según el ministro Óscar López. El político se refiere a los ciberdelincuentes que simulan ser un banco o una administración pública. No obstante, la prohibición puede afectar a otras muchas llamadas comerciales que tanto molestas a los españoles en los momentos más indeseados.

Por ello, no todas las llamadas más molestas dirán adiós a partir de este año, sino aquellas que se lleven a cabo desde un teléfono móvil. Es decir, las empresas tendrán que disponer de números de línea fija para seguir realizando comunicaciones comerciales.

Con todo, la prohibición se aplicará de forma general muy pronto y será capaz de poner trabas, sobre todo, a las estafas, incluso aquellas que se llevan a cabo mediante mensajes. «Una de cada tres consultas atendidas por el teléfono 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) tiene que ver con fraudes realizados a través de SMS, teléfono y correo electrónico», explica el Ministerio.

«Evidentemente, si estamos hablando de llamadas o SMS con numeración que no está en el Plan Nacional de Numeración atribuida a algún servicio o que no ha sido asignada a algún operador o que no tiene un cliente final detrás en ese momento, pues es numeración que no debería estar siendo utilizada para originar ni llamadas ni SMS. Entonces, imponemos la obligación de bloquear esas llamadas», ha declarado el ministro.

Las limitaciones a las llamadas comerciales comenzarán en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial, que comenzará a aplicarse 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según las previsiones, la publicación en el BOE se producirá «en los próximos días», dado que el ministro de Transformación Digital ya ha firmado la orden ministerial. Es decir, queda poco tiempo para acabar con estas comunicaciones tan molestas

En concreto, los españoles dirán adiós a las llamadas más molestas gracias a estas medidas que va a tomar el Ejecutivo:

El bloqueo de las llamadas a través de «números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente».

El bloqueo de llamadas y SMS «de numeración nacional, pero con origen internacional, uno de los focos de fraude más habitual».

La creación de una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), «con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes (por ejemplo, el nombre de la compañía). Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados».

La prohibición de hacer llamadas comerciales desde móviles, «de forma que la ciudadanía pueda detectar que es un fraude si reciben una llamada desde una numeración de este tipo».

La base de datos se empezará a aplicar en un plazo de 15 meses tras la orden del ministro. «Esta medida es la que tiene un plazo de implementación más largo porque requiere unos trámites técnicos y administrativos por parte de la CNMC, de los operadores y de las empresas y entidades públicas que quieran hacer uso de estos recursos», ha asegurado el secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital.

Otra de las iniciativas incluidas en el plan del Gobierno se centra en la habilitación de los números 800 y 900, ambos gratuitos, para que también puedan utilizarse para realizar llamadas, ya que hasta ahora estaban restringidos únicamente a recibirlas.

Así, las llamadas comerciales podrán efectuarse desde números específicamente asignados a este propósito, como el 1004 de Telefónica, o a través de numeración geográfica, además de los mencionados números 800 y 900. Esta medida entrará en vigor 20 días después de que la orden ministerial sea publicada en el BOE, momento a partir del cual se permitirá su implementación.

González ha subrayado durante la presentación de este conjunto de medidas que las acciones previstas para España están alineadas con las que ya se han adoptado en otros países europeos como Finlandia, Francia, Alemania o Bélgica. En algunas de estas naciones, dichas iniciativas han permitido reducir hasta en un 90% los casos de estafas relacionadas con la suplantación de identidad mediante llamadas o mensajes SMS.

En ese sentido, los españoles están de suerte, pues se reducirán las cada vez más crecientes estafas a través de medios telemáticos. Y es que los ciberdelincuentes se aprovechan de las nuevas tecnologías y de su desconocimiento por parte de mucha población para intentar realizar fraudes que provocan mucho daño en numerosas familias.