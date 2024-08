Adiós a las llamadas comerciales: por fin la nueva que ley prohíbe las llamadas telefónicas indeseadas

La nueva ley que prohíbe las llamadas telefónicas indeseadas que pueden llegar a ser las que marquen un antes y un después. Esa siesta que acaba siendo un drama al despertarnos cuando estamos en lo mejor de ese sueño reparador, una molesta llamada que nos pondrá el corazón en un puño. Sin duda alguna habrá llegado el momento de empezar a tomar cartas en el asunto, como usuarios tenemos unos derechos que los que realizan estas llamadas deben respetar de una forma o de otra.

Las normas están para cumplirlas y lo que parecía que era el final de una etapa se ha convertido en algo radicalmente distinto. Tenemos que estar preparados para afrontar esa lucha constante que quizás nos acabe suponiendo el final de una etapa que nos afectará de lleno. Es hora de saber en todo momento qué podemos hacer para que no nos molesten más, tenemos en nuestro poder una serie de elementos que acabarán rodeándonos y que seguro que nos ayudan a acabar de una vez por todas con esos detalles que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Prepárate para decirle adiós a las llamadas comerciales.

Las llamadas comerciales tienen las horas contadas

El spam o las llamadas comerciales están prohibidas en España, o al menos, eso es lo que dice la normativa al respecto. Estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en un cambio radical al que debemos enfrentarnos de una manera o de otra.

La privacidad es un elemento del que difícilmente disfrutamos. Nuestro teléfono no deja de ser ese elemento que debe dárnosla. No tenemos por qué sufrir las consecuencias de estos vendedores que no paran de llamar a nuestra puerta o en este caso de llamar a nuestro teléfono cuando no hemos pedido nada.

Es hora de apostar claramente por algunos cambios en estas rutinas que a las empresas puede seguir siéndoles beneficiosas. Es decir, prefieren conseguir con este tipo de elementos un cambio de ciclo con la ayuda de unos detalles que son claves y que quizás hasta ahora no teníamos en cuenta.

Hecha la ley, hecha la trampa, por lo que muchos optan por darles a este tipo de llamadas comerciales más dinamismo, ya que es lo único que les puede proporcionar nuevos clientes. Esto es lo que dicen las nuevas normas al respecto.

Por fin la nueva ley prohíbe las llamadas telefónicas indeseadas

Desde este pasado mes de junio se prohíben las llamadas telefónicas indeseadas, son las culpables de que muchas personas se queden sin siesta o acaben recibiendo una comunicación que no desea. Es una trampa de las empresas para captar nuevos clientes que suele salirles mes.

En definitiva, si lo hacen es porque consiguen cierta rentabilidad, algo que desearíamos, o al menos, intentaríamos de una manera que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. La ley protege a los usuarios y lo hace con una norma que la OCU se ha encargado de explicar.

La OCU nos dice que: «El consentimiento para recibir estas llamadas debe ser expreso e inequívoco por parte del consumidor, algo que obliga a las empresas de telemárketing a revisar sus prácticas. Hasta ahora, el grueso de las llamadas comerciales, en ocasiones muy difíciles de identificar, eran realizadas por operadores de telefonía (casi la mitad del spam telefónico correspondía a este sector), compañías energéticas (el 30%) o entidades financieras. Todas ellas deberán recurrir a otros sistemas distintos (y menos invasivos) para convencer a sus nuevos clientes».

Tal y comos nos explican y dice la norma: «La Ley General de Telecomunicaciones establece en su artículo 66.1.b que las llamadas con fines comerciales solo podrán realizarse cuando exista una solicitud o consentimiento previo por parte del consumidor, en línea con otras normas recientes. Esto supone una novedad, ya que hasta ahora el usuario tenía derecho:

a oponerse al tratamiento de sus datos personales,

a solicitar el fin de las comunicaciones no deseadas, apuntándose a la Lista Robinson.

Sin embargo, nada impedía que estas llamadas, el conocido como spam telefónico, se realizara. Las cosas cambian desde el 30 de junio, cuando entra en vigor esta nueva normativa».

Esto es lo que sabemos por lo que la opción de la Lista Robinson acabará siendo la más deseada y aplaudida: «¿Qué pasa si me llaman y estoy en la lista Robinson? En principio la Lista Robinson es para las empresas con las que no has tenido previamente contacto comercial, pero también puedes evitar que sigan bombardeándote con ofertas aquellas empresas a quienes en su día diste autorizaste a hacerlo, dándoles consentimiento, o con las que tienes una relación comercial. Para ello, en la página puedes elegir la opción revocar llamadas: la web de la Lista Robinson te facilita un buscador de entidades para hacerles llegar tu petición».