Adiós al desorden: Ikea rebaja a dos euros el producto de almacenaje más top

Si tienes ganas de mantener el orden en tu casa es esencial que cuentes con los accesorios y elementos necesarios para ello. No siempre puedes aplicar el método de limpieza de Marie Kondo para deshacerte de todo aquello que no usas o que ya no quieres tener en casa. De hecho, son muchas las cosas que llegamos a acumular pero que no deseamos tirar sino que sencillamente es cuestión de que encuentren su lugar o su sitio y con ello, que toda la casa esté ordenada. Di adiós entonces al desorden, con el producto de almacenaje más top de Ikea y que está además ahora rebajado.

Ikea rebaja su producto más top para mantener el orden

Al margen de muebles y elementos decorativos, Ikea cuenta también con muchos productos que se presentan en realidad como una buena solución para que podamos guardar todo tipo de accesorios y elementos de nuestro hogar mientras no los estamos usando.

Entre esos elementos de almacenaje de Ikea, destaca ahora uno que ya es el más vendido de todos porque tiene un precio especial rebajado y porque es además el mejor para guardar ropa de temporada, justamente algo que actualmente y con el arranque del otoño, cobra cierto protagonismo.

Se trata en concreto y tal y como ves en la imagen, de la bolsa de almacenaje Parkla, que es una bolsa sencilla de Ikea y que ya se ha convertido en uno de sus productos más vendidos. Una bolsa que cuenta con unas medidas de 55x49x19 cm de modo que es perfecta para que metas dentro toda la ropa de temporada, así como el calzado que no te vayas a poner hasta el año que viene sin que ocupe espacio en tu armario o vestidor.

Así mismo esta bolsa de almacenaje te puede servir también para que metas dentro edredones o mantas y con ello que puedas tenerlas bien guardadas durante el verano y disponer de ellas fácilmente ahora que llega el frío.

Realizada en polipropileno, esta bolsa tiene una cremallera central que se abre ampliamente para que puedas meterlo todo fácilmente. Además dispone de una pequeña asa para que la puedas sacar también de forma sencilla del lugar en el que decidas colocarla, ya sea en un cajón debajo de la cama, o en un estante.

Disponible en todas las tiendas Ikea y en su página web, la bolsa de almacenaje Parkla tiene un precio de 2,50 euros.