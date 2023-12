Adiós a Bizum el año que viene: esto que haces va a hacer que tus pagos sean cancelados

El servicio de pago mediante Bizum se ha consolidado como una opción ampliamente utilizada en numerosas transacciones, tanto entre particulares como en establecimientos comerciales. Sin embargo, de cara al año 2024, se han establecido nuevas restricciones en cuanto a los límites de envío de dinero, la cantidad máxima que se puede recibir a través de Bizum y el importe límite que eximirá de ser incluido en la declaración de la Renta.

Límites

En cuanto a las operaciones a través de Bizum, no existe un límite en la cantidad de transacciones que un cliente pueda realizar, pero sí se han establecido restricciones en relación al importe de las mismas. Diariamente, se pueden hacer movimientos por valor de 2.000 euros y mensualmente un máximo de 5.000 euros. Cada usuario puede recibir un máximo de 60 operaciones con un límite de 2.000 euros diarios.

A partir del 1 de enero de 2024, se implementará un nuevo límite unificado para las transacciones en Bizum en todas las entidades financieras en España, estableciendo 1.000 euros como límite máximo por operación. Esta medida busca prevenir actividades ilícitas y unificar las restricciones que anteriormente variaban según cada entidad financiera. Además, se requerirá la declaración de las transacciones realizadas a través de Bizum en la declaración de la Renta, aunque no todos los usuarios estarán obligados a declarar dichos pagos o cobros.

Existen tres situaciones en las que será necesario declarar los movimientos realizados a través de Bizum y que podrían ser objeto de investigación:

Cuando el total anual de transacciones supere los 10.000 euros, conforme a lo estipulado por la Ley General Tributaria, similar a las regulaciones para transferencias bancarias. No cumplir con esta obligación puede acarrear una multa de hasta 5.000 euros por parte de la Agencia Tributaria.

Cuando un usuario reciba ingresos o realice transacciones generadoras de ganancias.

Empresas que empleen Bizum como método de cobro están obligadas a declarar los ingresos obtenidos por este medio como parte de sus servicios o ventas.

Por otro lado, aunque no alcances la cifra límite establecida por la normativa, Hacienda es libre de monitorizar los movimientos financieros de un usuario y, en caso de detectar algo sospechoso, puede obligar al banco a proporcionarle toda la información relevante.

No reportar los movimientos señalados anteriormente puede acarrear sanciones por parte de Hacienda. Para las transacciones que superen los 10.000 euros y no sean declaradas, las multas pueden variar entre los 600 euros y el 50% de la suma transferida mediante Bizum. Si no se justifica la procedencia de los fondos, Hacienda tiene la facultad de aplicar multas que oscilan entre los 60.000 euros y los 150.000 euros.

Conceptos inapropiados

En el caso de que Bizum detecte una palabra o concepto que no se alinee con sus políticas de uso y parezca sospechoso de ser ilegal, la transferencia será anulada al momento. Por otra parte, si algún concepto que pase este primer filtro le parece dudoso a tu banco, también puede revertir el movimiento e investigarte.

Bizum ha implementado un filtro que evita la ejecución de transferencias si se incluyen términos inapropiados o ilegales en el concepto de pago. Este mecanismo de detección está diseñado para identificar palabras asociadas a actividades ilícitas como armas, secuestros o drogas. Es importante abstenerse de utilizar términos relacionados con lavado de dinero, prostitución o terrorismo en los conceptos de pago a través de Bizum.

Identificación digital

El nuevo servicio de Bizum ha simplificado el proceso de compra en línea al introducir la identificación digital. Esta modalidad facilita el registro y acceso a sitios web mediante un sistema único de usuario y contraseña, eliminando la necesidad de ingresar repetidamente datos personales en cada compra. Según afirman desde Bizum, solo se comparte la información necesaria para el registro, asegurando mayor privacidad al evitar compartir datos con terceros.