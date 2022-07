Adidas deja a un precio increíble las deportivas más buscadas gracias a su outlet

Los outlet se han convertido en el recurso perfecto para que las firmas den salida al stock sobrante de temporadas anteriores y así no dejar de sacarle dinero, y al mismo tiempo es una oportunidad excelente para el público ya que se pueden comprar productos con descuentos muy interesantes que dejan precios muy bajos para lo que suele ser habitual. Hoy te mostramos unas zapatillas del outlet de Adidas que están siendo las más buscadas gracias a su diseño y a ser uno de los modelos más vendidos de la marca en todo el mundo… ¡y están a un precio alucinante!.

El outlet de Adidas está que echa fuego en los últimos meses, y es que a él llegan todo tipo de artículos con descuentos espectaculares que sin duda suponen una oportunidad de oro para llevarse prendas o calzado a precios que difícilmente podrás encontrar en las tiendas, y aunque sea de temporadas pasadas no deja de ser de Adidas… ¡nunca pasará de moda!.

Las zapatillas Advantage de Adidas que están tiradas de precio

Se trata de la Zapatilla Advantage, unas zapatillas con un diseño inspirado en la estética del tenis que tiene una estética muy bonita que encajará a la perfección con una gran variedad de looks y no únicamente con los deportivos, ya que serán ideales para salir a pasear, ir a la universidad o ir a trabajar. La firma alemana las ha llevado a su outlet para darles un rebajazo y dejar su precio en tan sólo 56€, un chollo que no puedes dejar pasar.

Estas zapatillas Advantage de Adidas cuentan con un recorte triangular en la suela que muestra el material reciclado con el que se ha fabricado la mediasuela, y son sin duda unas zapatillas para marcar la diferencia y, además, contribuir a crear un mundo mejor y más sostenible. Fabricada con diferentes materiales técnicos, al menos un 50% de ellos son materiales reciclados y se presentan como unas deportivas que ayuden a eliminar los residuos plásticos.

Entre los detalles más destacables de estas zapatillas están que tiene horma clásica, cierre de cordones, diseño acolchado, parte superior sintética, forro textil, plantilla de EVA y suela de goma. En color blanco, es un calzado comodísimo que podrás utilizar durante horas sin molestias y con la estabilidad garantizada en cada pisada, podrás combinarlas con todo tipo de colores y estilos ya que son muy versátiles.

Si buscas un calzado deportivo cómodo que marque la diferencia y te proporcione un toque de estilo muy interesante, sin duda estas zapatillas Advantage de Adidas serán ideales para ti.