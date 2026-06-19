Los títulos de Acciona Energía se disparaba más de un 5% en los primeros compases de la sesión bursátil de este viernes tras conocerse que fondos árabes y estadounidenses estarían interesados en hacerse con una participación mayoritaria de la filial de renovables del grupo Acciona.

En concreto, las acciones de Acciona Energía subían un 5,19% en torno a las 9.40 horas, hasta los 23,90 euros, mientras que los títulos de Acciona se alzaban un 3,22%, hasta los 275,4 euros, siendo las mayores subidas de todo el Ibex en un día marcado por los descensos en el selectivo madrileño.

Este posible movimiento por parte de los fondos extranjeros se enmarca en la revisión estratégica que está llevando a cabo la compañía, que ha abierto formalmente el proceso para buscar un socio estratégico en la filial.

La compañía presidida por José Manuel Entrecanales ha reconocido que mantiene una revisión estratégica de Acciona Energía y que ha contratado asesores financieros para analizar todas las alternativas posibles, desde la entrada de un socio hasta una eventual fusión, exclusión de Bolsa o incluso mantener la estructura actual.

Sin embargo, la empresa no ha confirmado negociaciones ni ofertas concretas por la filial renovable.

Precisamente hace una semana Acciona Energía se disparaba más de un 9% tras conocerse que KKR y Brookfield estarían preparando ofertas para una posible compra de la filial de renovables del grupo Acciona.

De este modo, tanto KKR como Brookfield se encontrarían entre los inversores contactados por la familia Entrecanales, al frente de Acciona, para realizar una posible compra en Acciona Energía, ya sea de su totalidad o de una parte.

Empresas españolas interesadas

Entrecanales ha insistido públicamente en que existe un “valor intrínseco” en mantener cotizada a Acciona Energía y que todas las opciones continúan sobre la mesa mientras avanza el análisis estratégico.

Además energéticas españolas como Naturgy o Repsol podrían estar interesadas en comprar los activos renovables de Acciona Energía.