Un abogado laboralista sobre la pensión mínima: «La subida de 2026 cambia lo que pueden cobrar miles de jubilados»

La pensión mínima de jubilación ha aumentado en 2026 y puede marcar una diferencia importante en los ingresos de quienes reciben las prestaciones más bajas. Ignacio Solsona, abogado laboralista, ha puesto el foco en esta evolución y en las consecuencias que puede tener para los jubilados. Sin embargo, no todas las personas cobran la misma cantidad, ya que la Seguridad Social establece importes diferentes según la edad y las circunstancias familiares, y exige cumplir determinados requisitos económicos para acceder al complemento que permite alcanzar la cuantía mínima.

Cuánto ha subido la pensión mínima en 2026

La cuantía mínima para los jubilados de 65 años o más con cónyuge a cargo alcanza los 1.256,60 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.592,40 euros anuales. En 2025, este mínimo se situaba en 1.127,60 euros al mes, por lo que la diferencia llega a 129 euros por paga en este supuesto.

No obstante, este incremento no se aplica de igual manera a todas las pensiones. La revalorización general de las pensiones contributivas en 2026 es del 2,7%, mientras que las mínimas cuentan con aumentos específicos. Por eso, para conocer la cantidad que corresponde a cada persona, es necesario consultar la tabla oficial y tener en cuenta su situación particular.

Estas son las cuantías mínimas de jubilación

Los importes varían según la edad y si el pensionista tiene cónyuge a cargo. Para las personas de 65 años o más, la pensión mínima es de 936,20 euros mensuales si no tienen cónyuge y de 888,70 euros si lo tienen, pero no está a su cargo.

En el caso de quienes tienen menos de 65 años, la cuantía mínima es de 875,90 euros mensuales sin cónyuge y de 827,90 euros cuando existe cónyuge, pero no a cargo. Si el cónyuge está a cargo del beneficiario, el mínimo alcanza los 1.256,60 euros mensuales. Estas cantidades se distribuyen en 14 pagas anuales.

Qué requisitos hay para cobrar el complemento a mínimos

En 2026, los límites de ingresos anuales computables distintos de la pensión son de 9.442 euros para quienes no tienen cónyuge a cargo y de 11.013 euros para quienes sí lo tienen. Cumplir estos requisitos no significa que todas las personas reciban automáticamente el complemento, ya que la Administración debe comprobar cada caso.

No todos los jubilados cobrarán la misma cantidad

La pensión mínima no es una cantidad universal que se abone por igual a todos los jubilados. El importe inicial depende de las cotizaciones y del cálculo de la prestación, mientras que el complemento a mínimos permite elevarla cuando se cumplen las condiciones legales.