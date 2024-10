6 novedades de Mercadona que necesitábamos en nuestra vida: te las vas a llevar todas

Este mes de octubre, Mercadona, el supermercado líder en España, vuelve a sorprender a sus clientes con una serie de productos que, sin duda, marcarán un antes y un después en nuestras compras diarias. Famoso por su capacidad de innovación y por ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles, Mercadona ha lanzado una selección de novedades que destacan tanto en la categoría de alimentación como en la de perfumería. Con la llegada de los primeros turrones, los «Jefes» de este supermercado ya pueden empezar a saborear la Navidad dos meses antes. Además, los calendarios de adviento de fragancias también destacan, siendo un objeto de deseo para muchos, prometiendo ser el regalo perfecto o el capricho personal ideal para los amantes de las colonias.

La relación calidad-precio de los productos de Mercadona es algo que sus clientes valoran cada vez más, y este mes no es la excepción. Desde dulces irresistibles hasta sets de cuidado corporal y fragancias únicas, la cadena valenciana sigue sorprendiendo con sus novedades. Y si algo ha quedado claro, es que estas seis que te presentamos son productos que realmente te van a interesar. Ya sea para darse un capricho o para prepararse para las festividades que se avecinan, cada uno de estos productos tiene algo especial que te convencerá para ponerlo en tu carrito de la compra. A continuación, tienes seis productos estrella de Mercadona que destacan entre sus novedades para este mes y que ya se agotan en todas sus tiendas.

6 novedades de Mercadona que necesitábamos

Si deseas poder conocer lo mejor de las novedades en la sección de alimentación de Mercadona, no puedes dejar escapar sus primeros dulces navideños entre los que están un turrón que ya es viral. En cuanto a la sección de belleza, destacan los lotes con los mejores perfumes para ti o para regalar.

Naranja confitada bañada con chocolate negro Hacendado Choco Orange

Este producto es el equilibrio perfecto entre el dulzor de la fruta y la intensidad del chocolate negro. Las rodajas de naranja confitada, bañadas en una rica capa de chocolate, ofrecen una combinación de sabores que encantará a los más exigentes paladares. Ideal como snack o postre, esta delicia no solo es irresistible, sino que también tiene un toque gourmet que hará que te sientas como en una chocolatería de lujo. A sólo 2,50 euros por una caja de 150 gramos, es un capricho que no puedes dejar pasar para añadir un toque de sofisticación a tu día.

Snack de queso madurado de vaca Hacendado

Los amantes del queso encontrarán su paraíso en este nuevo snack de queso madurado de vaca de Mercadona. Hecho con leche pasteurizada, sal, cuajo y fermentos lácticos, este queso ofrece un sabor profundo y auténtico. El paquete de 10 unidades, que pesa 200 gramos y tiene un precio de 2,91 euros, es ideal para acompañar aperitivos, para un tentempié rápido o incluso como parte de una tabla de quesos en una ocasión especial. El snack combina perfectamente con panes, embutidos o frutas frescas, lo que lo convierte en un producto versátil para cualquier momento del día.

Turrón de banoffee Hacendado

El turrón es sin duda el protagonista de cualquier Navidad en España, y este año, Mercadona ha vuelto a lanzar su turrón de banoffee Hacendado. Este turrón, que ya fue un éxito el año pasado, combina la dulzura del plátano con el caramelo suave y cremoso, ofreciendo una versión moderna y divertida de este postre. Con un precio de solo 2,00 euros por una tableta de 150 gramos, es una opción perfecta para quienes buscan algo diferente en las fiestas. Si te gusta el banoffee, este turrón se convertirá en tu nuevo favorito.

Lote corporal mujer Pixie Dreams Flor De Mayo

Para quienes buscan cuidar su piel y mimarse un poco, el lote corporal Pixie Dreams de Flor de Mayo es la elección perfecta. Este set incluye un gel corporal perfumado de 80 ml, una loción corporal de 80 ml y una eau de parfum de 45 ml. Cada producto está impregnado de una fragancia que envuelve los sentidos, convirtiendo la rutina diaria de cuidado personal en un momento de placer. A sólo 10 euros por el lote completo, es también una excelente idea para regalo, ya que ofrece un lujo accesible en cada frasco. ¡Una opción que no te puedes perder!

Lote hombre The 6 Iconic Como Tú mini fragancias

Los calendarios de adviento no son exclusivos de las fiestas infantiles, y Mercadona lo demuestra con su propuesta para hombres: el lote The 6 Iconic Como Tú. Este conjunto de mini fragancias incluye seis eau de parfum de 15 ml cada una, con aromas variados que van desde el fresco ExtraTime Day hasta el poderoso Rebel. Perfecto para quienes disfrutan de probar diferentes perfumes o como un detalle especial para las fiestas. Este lote, disponible por 17 euros, tiene todas las papeletas para convertirse en el favorito de muchos hombres este octubre.

Lote mujer 12 Iconic mini fragancias

Finalmente, no se puede hablar de novedades sin mencionar el lote de fragancias para mujer que Mercadona ha lanzado: 12 Iconic mini fragancias de 15 ml cada una. Este set ofrece una variedad de eau de parfum que incluye aromas como Éclat, Bright, Amor y The Rose, que son de los más vendidos en este supermercado y que resultan perfectos para cualquier ocasión. Con un precio de 26 euros, es un calendario de adviento que no solo es estéticamente bello, sino también funcional, ya que permite cambiar de fragancia según el estado de ánimo o el evento. ¡Un regalo ideal para quienes buscan explorar nuevos aromas!.

Con estas novedades, Mercadona nos demuestra una vez más que sabe cómo adelantarse a las tendencias y satisfacer las necesidades de sus clientes. Este mes de octubre, hay algo para todos en sus estanterías, y cada producto tiene un encanto especial que te hará querer llevártelo todo.