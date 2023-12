5 cosas que debes hacer de inmediato si quieres ahorrarte un pastizal

Los impuestos son una parte fundamental de cualquier sociedad moderna. Son la principal fuente de ingresos de los gobiernos, y se utilizan para financiar una amplia gama de servicios públicos, como la educación, la sanidad, la seguridad y las infraestructuras.

Sin embargo, a pesar de su importancia, las personas hacen todo lo posible por no pagar impuestos. Hay muchas razones para ello. Algunas personas simplemente no quieren cumplir con sus obligaciones. Otras creen que los impuestos son demasiado altos o que no se utilizan de manera eficiente. Y otras todavía creen que pueden salirse con la suya evadiendo impuestos. Pero también hay otro tipo de personas que buscan cualquier resquicio legal para poder reducir su carga de impuestos de cara la declaración de la renta.

Es importante que todos los ciudadanos entiendan la importancia de pagar impuestos. Cuando todos pagamos nuestros impuestos, contribuimos a crear una sociedad más justa y próspera.

Pagar menos impuestos

A medida que nos acercamos al cierre del año, surge la oportunidad de implementar estrategias fiscales inteligentes para minimizar la carga tributaria en la próxima Declaración de la Renta. La perspectiva de enfrentar impuestos adicionales impulsa la búsqueda de fórmulas efectivas para así poder ahorrar dinero, especialmente en un contexto económico desafiante marcado por la inflación y la crisis financiera. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) comparte su decálogo de trucos fiscales para maximizar el ahorro y gestionar eficientemente la relación con Hacienda.

Aprovechar las deducciones autonómicas: Conocer a fondo las deducciones autonómicas resulta crucial para aplicar porcentajes e importes deducibles, optimizando así la carga fiscal.

Comunicar cambios en la situación familiar: Las circunstancias familiares inciden significativamente en las retenciones a cuenta del IRPF, por lo que es fundamental informar sobre cualquier cambio para ajustar adecuadamente estos aspectos.

Optar por salario en especie: Cambiar parte del salario en efectivo por beneficios en especie, como seguros sanitarios o cheques de comida, puede eximir de pagos de IRPF y generar ahorros fiscales.

Realizar donativos: La posibilidad de deducir porcentajes considerables al hacer donativos a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro es una estrategia efectiva, especialmente si estos donativos son recurrentes.

Aprovechar las deducciones de vivienda: Diversas deducciones relacionadas con obras de eficiencia energética o compras de vivienda habitual ofrecen oportunidades para reducir la carga fiscal.

Beneficiarse de deducciones para vehículos eléctricos: En la actualidad, es posible deducirse el 15% del valor de la compra de un vehículo eléctrico, así como de los puntos de carga asociados.

Considerar la edad al vender propiedades: Postergar la venta de propiedades hasta después de los 65 años puede resultar en una transmisión libre de impuestos, ofreciendo de esta manera un incentivo para planificar estratégicamente las transacciones inmobiliarias.

Deducir gGastos por arrendamiento: Los propietarios de viviendas alquiladas pueden deducir una variedad de gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), anuncios, agencia, seguros y gastos comunitarios, reduciendo así la renta sujeta a IRPF.

Abrir un plan de pensiones: Contribuir a un plan de pensiones puede disminuir la factura del IRPF, especialmente para aquellos ciudadanos que obtienen rentas de actividades profesionales, empresariales o laborales.

Compensar pérdidas y ganancias en inversiones: Para aquellos que han experimentado pérdidas en inversiones, la compensación con ganancias es una estrategia efectiva para optimizar la declaración de la Renta. Es crucial considerar las limitaciones temporales y las restricciones en la donación de bienes que generan pérdidas.

Implementar estas estrategias puede marcar la diferencia en el importe final de impuestos a pagar en el próximo ejercicio de la declaración de la renta, proporcionando un alivio financiero y aprovechando al máximo las oportunidades fiscales disponibles antes de que concluya este año 2023.