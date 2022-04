La base de maquillaje es un producto muy importante a la hora de maquillarse, ya que el resultado final puede ser mejor o peor en función de la base que decidas ponerte. Hoy te mostramos las 5 bases de maquillaje de Mercadona que puedes comprar por menos de 6 euros y que te fliparán… ¡los resultados son espectaculares!.

Mercadona suele arrasar con sus productos de belleza, casi todos a la venta bajo su propia marca cosmética, Deliplus, y que suelen hacerse virales por combinar a la perfección calidad y precios bajos. La empresa valenciana ha realizado multitud de versiones low cost de algunos de los cosméticos más caros del mercado, la que sin duda es una de las claves de su éxito.

5 bases de maquillaje de Mercadona que cuestan menos de 6 euros

Se trata de una colección de Maquillaje fluido Deliplus fijo & cubriente que comprende cinco bases en diferentes tonos, todas ellas con un precio de 5,50€ por un envase de 30 ml. Los resultados que proporciona son claramente notorios y espectaculares.

Estas bases de maquillaje de Mercadona son un maquillaje fluido de larga duración que cubre totalmente las imperfecciones y permanece inalterable durante toda la jornada. Gracias a su FPS 25 mantiene la piel protegida del sol, además de confortable y fresca.

Dermatológicamente testada, esta base no contiene fragancias y se puede utilizar hasta un máximo de 12 meses después de haber abierto el envase. Mercadona asegura que no se trata de un producto comedogénico, por lo que no produce imperfecciones ni obstruye los poros de la piel. Ninguno de sus ingredientes resultará perjudicial para tu piel.

Estos son los diferentes tonos de las bases:

¿Para qué se utiliza la base de maquillaje?

Las bases de maquillaje tienen como principal función que pueden disimular, minimizar o cubrir las imperfecciones que tenga la piel del rostro sobre el que se vaya a aplicar. Con ella se puede igualar o unificar la piel para que muestre un aspecto perfecto una vez finalizado el proceso de maquillaje.

Si quieres una base que le proporcione el toque perfecto a tu piel, sin duda cualquiera de estas bases de maquillaje de Mercadona serán perfectas para ello, y además te puedes llevar cada una por menos de 6 euros, ¡es un chollazo!.