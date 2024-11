4 errores que pueden costarte el despido si estás de baja según un experto abogado laboralista

Cuando nos encontramos en una situación de baja médica, muchos trabajadores piensan que su puesto de trabajo está asegurado y que no existen riesgos si cumplen con las indicaciones médicas. Sin embargo, no siempre es así. Hay errores comunes que, aunque puedan parecer inofensivos, podrían terminar en una sanción o incluso en un despido disciplinario sin indemnización. La legislación laboral establece normas precisas para las bajas, y no cumplir con ellas, o bien interpretarlas de manera incorrecta, puede tener serias consecuencias. Por esta razón, contar con asesoramiento legal puede ser crucial para evitar problemas en estas situaciones y en este contexto, un abogado laboralista ha revelado en redes 4 errores que pueden costarte el despido si estás de baja.

Recientemente, en redes sociales, el abogado laboralista conocido como @un_tio_legal_ ha compartido una lista de los errores más frecuentes que cometen los empleados cuando están de baja y que, de no ser evitados, pueden derivar en una sanción e incluso algo tan grave como el despido. De este modo con un enfoque claro y directo, el abogado desmitifica algunas creencias comunes sobre lo que un trabajador en baja puede y no puede hacer, y además explica las consecuencias que puede tener el que acabemos cometiendo estos errores ya que pueden tener como decimos, un alto coste en el caso de no tomarlo en serio. Toma nota entonces, porque exploraremos en detalle los cuatro errores clave que este abogado señala como potencialmente graves para los trabajadores en baja médica. Desde la importancia de solicitar el parte de baja desde el primer día de ausencia, hasta el uso de redes sociales, el experto destaca cómo ciertos comportamientos pueden interpretarse de forma negativa por la empresa y las mutuas, y qué hacer para evitar consecuencias indeseadas.

4 errores al estar de baja y que pueden llevarte a un despido

Cuando un trabajador se encuentra de baja médica, existen ciertas normas que debe seguir para evitar problemas con su empresa. Aunque la baja protege al empleado mientras se recupera, algunos errores pueden hacer que esta situación derive en sanciones e incluso en un despido. Así lo explica un abogado laboralista en TikTok, bajo el nombre de usuario @un_tio_legal_, quien desglosa cuatro errores comunes que, de ser cometidos, podrían costar al trabajador su puesto. Son estos:

No solicitar la baja médica desde el primer día de ausencia

El primer error que menciona este abogado laboralista es no pedir el parte de baja desde el primer día de ausencia por enfermedad. En su cuenta de TikTok, explica que existe un «mito» que asegura que el trabajador puede estar uno o dos días ausente sin necesidad de justificarlo mediante la baja médica, algo que es incorrecto. Según este experto, es importante que, al sentirte enfermo, «avises de que estás malo y que no puedes ir a trabajar y de que has cogido la baja por uno o dos días o lo que te dé el médico».

Además, resalta que este parte de baja no necesariamente debe entregarse a la empresa de inmediato, pero es fundamental comunicar la situación. En caso de no hacerlo, advierte que el trabajador no solo perderá su remuneración por esos días, sino que también se arriesga a recibir una sanción.

De todos modos añade que en algunos convenios colectivos se paga el 100% de la remuneración desde el primer día, lo que hace aún más recomendable pedir la baja a tiempo: «coge la baja porque vas a cobrar igual». Pero al final, su mensaje es claro: «si faltas al trabajo y no solicitas la baja médica, no pretendas que te lo paguen».

Ignorar las citaciones de la mutua médica

Otro de los errores señalados por el abogado en su cuenta es asumir que, al tratarse de una enfermedad común, no es necesario acudir a las revisiones de la mutua. Esta creencia, sin embargo, es incorrecta. La mutua, como explica el abogado, puede requerir que el trabajador acuda a consulta, y tiene la potestad de notificarlo con hasta cuatro días de antelación. Esto significa que el trabajador debe atender la citación, y solo podría justificar su ausencia en caso de presentar un informe médico que demuestre su incapacidad para desplazarse.

No cumplir con esta citación, asegura el abogado, puede tener consecuencias graves: si la mutua ha citado correctamente y el trabajador no acude, perderá el derecho a percibir su prestación. Este aspecto es importante, ya que una falta injustificada a una revisión de la mutua es un indicio que puede dar lugar a sanciones mayores o incluso a un despido disciplinario, en el caso de que el comportamiento del trabajador se considere impropio.

Realizar actividades físicas que perjudiquen la recuperación

El tercer error mencionado por el abogado es realizar actividades que pueden interferir con la recuperación de la baja. Subraya que es esencial actuar con «sentido común» y guiarse siempre por las recomendaciones médicas para no agravar la situación de salud. El abogado aclara que, aunque la baja implica una incapacidad para trabajar, no significa que el trabajador pueda realizar cualquier otra actividad física sin restricciones. Este aspecto depende directamente del motivo de la baja. Por ejemplo, si una persona está de baja por una operación en la rodilla, podría ser aconsejable hacer deporte en determinadas condiciones, siempre que el médico lo recomiende y quede «por escrito».

Subir contenido de forma frecuente a las redes sociales

Por último, el abogado hace una advertencia específica para aquellos que utilizan redes sociales mientras están de baja. Aunque estar en baja médica no implica desconexión total de las redes, publicar contenido de manera constante puede interpretarse como una señal de que el trabajador está en condiciones de trabajar. En algunos casos, explica el abogado, han existido despidos disciplinarios sin indemnización para empleados que, estando de baja, compartían consejos de nutrición, belleza o de cualquier otra índole de manera activa.

“Si estás bien para subir publicaciones a diario, estás bien para trabajar”, comenta el abogado, refiriéndose a los argumentos que utilizan algunas empresas en casos de despido por este motivo. Los jueces, en estos casos, suelen tomar en cuenta la frecuencia y el tipo de actividad realizada en redes, por lo que conviene ser cauteloso. La recomendación del abogado es evitar cualquier actividad pública en redes que pueda interpretarse como incompatible con la incapacidad laboral.