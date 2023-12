Se acerca la Navidad y con ella la temporada perfecta para disfrutar de buenos momentos y, por supuesto, en nuestra mesa navideña no pueden faltar los mejores platos y también un vino que sea calidad. Pero de entre la gran variedad de vinos que venden en el supermercado ¿cuál es mejor elegir?. Si no sabes qué vino comprar no te preocupes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) viene al rescate de aquellos que se enfrentan al desafío de elegir el vino perfecto para estas fiestas. Toma nota, porque estos son los 3 mejores vinos de supermercado según la OCU perfectos para la Navidad.

Los 3 mejores vinos de supermercado según la OCU

El nuevo estudio que ha realizado la OCU ha revelado los tres mejores vinos de supermercado que harán brillar tus celebraciones. Para ello, la organización ha valorado un total de 31 vinos que podemos encontrar en los supermercados españoles.

Para su elección ha tenido en cuenta varios factores como el nivel de alcohol, la cantidad de azúcar, la acidez y la presencia de aditivos. Antes de seleccionar a los destacados, la entidad hizo hincapié en un aspecto crucial: la notable calidad de los vinos de crianza en España. No solo eso, lo más destacado radica en que estos vinos están al alcance de todos los presupuestos, ofreciendo una combinación excepcional de calidad y asequibilidad. Y estos tres son los mejores:

PradoRey Origen 2021

En el podio del estudio de la OCU sobre los mejores vinos de supermercado, encontramos el vino Prado Rey Origen 2021. Este vino, una cuidada mezcla de uvas Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot, puede ser tuyo por solo 6,78 euros. ¡Un auténtico regalo para tu bolsillo y tus sentidos!

Marqués de Cáceres

En la segunda posición, nos encontramos con el Marqués de Cáceres, un vino crianza del año 2019 que promete hacer de tus brindis una experiencia única. Con una etiqueta que destaca, este rioja monovarietal Tempranillo se puede comprar a tan solo 7,55 euros.

Viñas del Vero

Y, para cerrar el podio de los elegidos, el Viñas del Vero, otro crianza del año 2019, viene dispuesto a conquistar tu mesa con su mezcla de Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Su precio, alrededor de 7 euros, lo convierte en una opción accesible sin renunciar a la excelencia.

Consejos de la OCU para los vinos de Navidad

Pero la OCU no se detiene sólo en señalar los campeones de la vinoteca, sino que también comparte algunos consejos vitales para disfrutar al máximo de estas joyas líquidas durante la Navidad. Aseguran que el buen vino merece un buen trato, así que lo primero es almacenarlo de forma adecuada, con temperaturas por debajo de 20 ºC, humedad entre el 60% y el 70%, en posición horizontal y en la oscuridad, lejos de vibraciones y olores extraños.

Y hablando de servir, la OCU nos da una lección magistral: ¡no te pases al llenar las copas! Bastará con un tercio de su capacidad, alrededor de 125 a 150 ml, para disfrutar plenamente de los matices de cada sorbo.

Pero, ¿cuándo y con qué acompañar estos exquisitos vinos tintos de crianza? La OCU tiene la respuesta: sírvelos a unos agradables 15 grados y acompáñalos con platos que harán tus cenas navideñas inolvidables, como cordero, ternera o cerdo, guisos de carne, quesos o embutidos curados. ¡Una combinación perfecta para una velada perfecta!

El mejor cava de supermercado para la OCU

Y como la Navidad no sería completa sin brindar con un buen cava, la OCU también ha lanzado su veredicto sobre el mejor cava para estas fiestas. Con un precio atractivo de 5,80 euros, el cava extremeño de Bodegas Vía de la Plata, en Almendralejo (Badajoz), promete calidad y sabor excepcionales. Una tradición vinícola que se refleja en cada burbuja y que hará de tus celebraciones un auténtico festín.

Así que ya lo sabes, no te compliques la vida en el pasillo de vinos del supermercado. Confía en la OCU y lleva a casa los mejores tesoros líquidos para brindar y saborear la Navidad como se merece.