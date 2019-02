Clave 22: Lánzate a la acción

En el vídeo de esta semana, Pablo Gimeno da las claves para lanzarse a emprender un proyecto y las consecuencias de esta aventura.

Las personas que necesitan saber qué es lo que va a ocurrir mañana y que se desenvuelven bien en la rutina tienen muy difícil convertirse en los candidatos perfectos para lanzarse a la aventura de emprender.

Y es que, montar tu propio negocio de cero implica vivir en cierta incertidumbre y verse obligado a desarrollar unas grandes dosis de valentía, capacidad de razonamiento y ganas de aprender.

Aprender, por ejemplo, a vivir con unas dudas y problemas que nunca antes habías visto, a gestionar emociones nuevas que debes saber sobrellevar, y a adquirir conocimientos sobre áreas tan diversas como la de recursos humanos, contabilidad, comercial, producción o comunicación.

Igual que es imposible dirigir una orquesta de música sin saber cómo suena cada instrumento, en la empresa no se puede liderar sin conocer a fondo cómo funciona cada departamento. Sólo así podrás vislumbrar qué perfil de trabajador encajaría y desempeñaría mejor sus funciones dentro de él.

¿Mi consejo? Si tienes decidido el objetivo de la empresa y crees que tienes las capacidades necesarias para liderarla, lánzate sin más. Para ello, por supuesto, tendrás que analizar bien tu idea de proyecto y saber cuáles son las actitudes que te ayudarán a conseguir tu meta, con qué fortalezas personales cuentas y qué debilidades pueden hacer tambalear tu proyecto.

Eso sí, una vez que te has subido a la ola, es mejor no mirar mucho atrás y ser consecuente con la decisión que has tomado. Si tienes ilusión, quieres y trabajas duro… SE PUEDE.

Y tú, ¿eres de los que se lanza a la acción o al vacío?

