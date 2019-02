Rato: “Francisco González fue el primero en decirme que me fuera de Bankia porque era del PP”

"Francisco González me pide que dimita delante de los otros dos presidentes -en este momento Emilio Botín e Isidro Fainé- y del ministro Luis de Guindos"

Rodrigo Rato ha seguido desvelando en la reanudación del juicio del Caso Bankia cuál fue su versión de los días previos a la caída de Bankia, a su intervención con 19.000 millones de euros de dinero público, a su dimisión y al nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente del banco hoy público.

Según ha señalado Rato: “El ministro, apoyándose en el presidente del BBVA, insistía en que Bankia tenía que tener más provisiones de las que marcaban las reglas contables. Primero el presidente del BBVA y luego el ministro me pidieron que dimitiera. Francisco González me pide que dimita delante de los otros dos presidentes -en este momento Emilio Botín, de Santander, e Isidro Fainé, de La Caixa- y del ministro Luis de Guindos”. Esta reunión se produjo el 5 de mayo en las oficinas del Ministerio de Economía en la Castellana, “en la sala de reuníones o despacho circular”, según palabras de Rato.

El entonces presidente de BBVA y hoy presidente de honor Francisco González, le indicó que “yo me tenía que ir, porque era del Partido Popular, y no quedaría bien que un banco tuviera un presidente del Partido Popular”.

Cabe recordar que el propio Francisco González fue colocado en Argentaria por Rodrigo Rato cuando éste era ministro de Economía del Gobierno de José María Aznar.

Después de FG, en esa misma reunión, fue Luis de Guindos quien solicitó a Rato que se marchara, pero a pesar de estas dos peticiones Rodrigo Rato no quería marcharse. Por ello, asegura, “forcé bastante una reunión con Mariano Rajoy, aunque al hablar con él por teléfono ya sabía que me iba a echar”.

Entonces, cuando marchó a Moncloa unas horas después para hablar con Mariano Rajoy, el presidente le confirmó que tenía que marcharse.

Luis de Guindos, responsable para Rato

El juicio de Bankia se ha reanudado este lunes con la reaparición en el mismo del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, quien fue el encargado de la instrucción por parte de Fiscalía durante todo el procedimiento y que ha tenido que volver para interrogar a Rodrigo Rato debido a la enfermedad ocular de la fiscal titular Carmen Launa.

Sin embargo el objetivo de Rodrigo Rato no ha sido Luzón sino el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. “En una cena del 4 o 5 de abril de 2012 nos exigen que Bankia provisione 15.000 millones, cosa que yo consideraba desproporcionado y que no podíamos hacer”, ha dicho el exvicepresidente del Gobierno, que no es conocido por su buena relación con el hoy vicepresidente del BCE. Esta “orden politica”, según su opinión generó “pánico” en los bancos.

Rato ha dejado caer que las cuentas estaban bien hasta que el decreto 2/2012, redactado por el equipo del exministro de Economía (hoy vicepresidente del Banco Central Europeo), obligó a hacer “unas provisiones muy potentes” que dañaron mucho a Bankia porque era “uno de los bancos que más inmobiliario tenía”.