Antonio Catalán: “La gente no se complica, prefiere otros destinos antes que Barcelona”

Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott en un momento de la entrevista.

El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, ha asegurado hoy que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no tendrá consecuencias en el sector hotelero para España, aunque ha puntualizado que en el caso de su cadena la afectación será diferente en España, "donde no será importante", aunque sí para el "mundo Marriott" que cuenta con muchos hoteles en el mercado británico.